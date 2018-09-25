» На Житомирщині СБУ проведе антитерористичні навчання

У період 26-28 вересня 2018 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Житомирській області проведе планові антитерористичні навчання.
Масштабні тренування відбудуться в Житомирі та області в умовах, максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки.
У навчаннях візьмуть участь регіональні підрозділи СБ України, Нацполіції, Національної гвардії, Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів державної влади та місцевого самоврядування.
Під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму, у тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо.
Служба безпеки просить жителів та гостей регіону із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.
Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.
Крім того, просимо громадян у випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номерами «гарячої лінії» УСБУ в Житомирській області (0412) 47-21-52, (096) 563-02-07) або телефонувати на спецлінію Національної поліції 102.
Прес-група УСБ України
в Житомирській області