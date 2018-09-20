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У Житомирі стартував освітньо-виховний проект «Школа самозахисту для дівчат та жінок «НЕСЛАБКА СТАТЬ»

У Житомирі стартував освітньо-виховний проект «Школа самозахисту для дівчат та жінок «НЕСЛАБКА СТАТЬ»19 вересня 2018 року у Житомирському навчальному центрі підготовки поліцейських стартував освітньо-виховний проект «Школа самозахисту для дівчат та жінок «НЕСЛАБКА СТАТЬ». Захід реалізується громадською організацією «Скриня корисних справ» у співпраці з Державною установою «Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських» за підтримки гранту міського голови для обдарованої молоді.

Проект «Школа самозахисту для дівчат та жінок «НЕСЛАБКА СТАТЬ» був відібраний комісією серед 16 заявлених проектів різного напрямку. Мета проекту – підвищення рівня обізнаності дівчат та молодих жінок щодо власних прав та можливостей, спроможності самозахисту, підвищення рівня ініціативності та лідерського потенціалу шляхом усвідомлення самоцінності через проведення практичних тематичних занять.

«Проблема насилля актуальна не одне десятиліття, тож ми, як громадська організація, вирішили, що можемо щось зробити корисне для наших жінок і дівчат. Ще у минулому році почали працювати над цим проектом, подавали гранти до різних організацій. У цьому році нам пощастило і ми змогли втілити цю ідею в життя», - розповіла координатор проекту Тетяна Чорна.

Серед понад 20 охочих були обрані 16 дівчат та жінок, які щотижня протягом двох місяців відвідуватимуть тренінги та практичні заняття на базі Житомирського центру підготовки поліцейських. Заняття проводитимуть викладачі Державної установи «Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських» та громадські активістки ГО «Скриня корисних справ».

«Ми готові не лише навчити жінок захищати себе фізично, а й теоретично підготувати діяти впевнено у правовому полі, щоб вони вміли вчасно розпізнати насилля та захистити себе, спираючись на отриманні знання чинного законодавства України. Як працівники поліції ми надзвичайно зацікавлені у вдалій реалізації даного задуму і готові докласти максимум зусиль – надати якісні приміщення для занять, забезпечити наявною матеріальною базою, а найголовніше – залучити своїх викладачів, чиї знання та практичні навички є нашою найбільшою цінністю», - сказав начальник Житомирського центру підготовки поліцейських підполковник поліції Максим Каптенко.

На теоретичних заняттях розглядатимуться теми, пов’язані із гендерною рівністю, шляхами протидії насильству, практичним крокам у випадках насильства та основами міжнародного та українського законодавства. На практичних – викладачі Житомирського центру підготовки поліцейських, котрі пройшли спеціальне навчання за програмою Канадської поліцейської місії в Україні, навчатимуть учасниць базовим самозахисту.

Довідка. За статистикою, яку наводять правозахисники в нашій країні, проявів насильства зазнавала кожна друга людина. Цифри збільшуються щороку. Тільки за останні п’ять років, за даними Міністерства соціальної політики, кількість звернень лише з причин домашнього насильства зросла на 34 % (від 110 до 165 тис.).

За даними Головного управління Національної поліції в Житомирській області, з 01 січня по 31 грудня 2017 року у відділах та відділеннях поліції, підпорядкованих ГУНП в Житомирській області, було зареєстровано 3510 звернень громадян, кваліфікованих як «сімейна сварка» або «насильство в сім’ї». Від домашнього насильства постраждало 2955 осіб, з яких 2029 – жінки. За даними Житомирського відділу поліції ГУНП в Житомирській області – в місті Житомирі за 7 місяців 2018 року подано 1859 заяв. З цієї кількості – 1432 подані жінками. Але українські правозахисники вважають, що фактична кількість випадків більша разів у десять, оскільки багато потерпілих не звертаються за допомогою. Особливо страждають від насильства дівчата та жінки.

Насильство стосовно жінок поширене не тільки в Україні, а й у світі. Міжнародні правозахисні організації посприяли забезпеченню визнання насильства щодо жінок за гендерною ознакою як однієї з форм їх дискримінації.
У Житомирі стартував освітньо-виховний проект «Школа самозахисту для дівчат та жінок «НЕСЛАБКА СТАТЬ»
У Житомирі стартував освітньо-виховний проект «Школа самозахисту для дівчат та жінок «НЕСЛАБКА СТАТЬ»
У Житомирі стартував освітньо-виховний проект «Школа самозахисту для дівчат та жінок «НЕСЛАБКА СТАТЬ»
У Житомирі стартував освітньо-виховний проект «Школа самозахисту для дівчат та жінок «НЕСЛАБКА СТАТЬ»
У Житомирі стартував освітньо-виховний проект «Школа самозахисту для дівчат та жінок «НЕСЛАБКА СТАТЬ»
У Житомирі стартував освітньо-виховний проект «Школа самозахисту для дівчат та жінок «НЕСЛАБКА СТАТЬ»
У Житомирі стартував освітньо-виховний проект «Школа самозахисту для дівчат та жінок «НЕСЛАБКА СТАТЬ»
У Житомирі стартував освітньо-виховний проект «Школа самозахисту для дівчат та жінок «НЕСЛАБКА СТАТЬ»
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