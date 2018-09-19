Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 22:01 – На Житомирщині поліція розслідує незаконну трудову експлуатацію вихованців інтернату. Фото 
  • 21:58 – На Житомирщині засуджено водія до 10 років позбавлення волі за скоєння ДТП, унаслідок якої загинули троє осіб 
  • 16:33 – «Чорного» лісоруба за п’ять зрізаних дубів засуджено до двох років позбавлення волі умовно 
  • 11:23 – Незаконна рубка поблизу Житомира… з погрозами, обшуками, вилученням. Фото 
  • 15:58 – У Коростишівському районі дільничні вилучили з приватної садиби наркотики та боєприпаси 

На Житомирщині поліція розслідує незаконну трудову експлуатацію вихованців інтернату. Фото

На Житомирщині поліція розслідує незаконну трудову експлуатацію вихованців інтернату. ФотоПрацівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та Слідчого управління ГУНП Житомирщини під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили протиправну діяльність керівника одного зі спеціалізованих навчальних закладів Житомирського району, який разом із дочкою і зятем попри уразливий стан своїх вихованців організували їх трудову експлуатацію для власної вигоди.

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) ККУ, поліцейські провели низку оперативних заходів, у результаті яких викрили незаконну діяльність керівника закладу інтернатного типу.

– Ми мали інформацію про те, що на одному з житомирських ринків використовується фізична праця людей, які через вроджені захворювання та вади розвитку обмежені законом у повноцінній трудовій діяльності. У рамках кримінального провадження оперативники задокументували ці факти і залучення вихованців спеціалізованого закладу до роботи вантажника зокрема, - розповів начальник ГУНП Житомирщини В’ячеслав Печененко.

Згодом у ході подальшого досудового розслідування поліцейські викрили й весь ланцюжок. Як було встановлено, сприяв протизаконному працевлаштуванню уразливих людей 68-річний керівник спецзакладу-інтернату. Попри існуючі обмеження посадовець постачав «трудовий ресурс» для експлуатації на ринку та господарствах жителів району і міста.

– Днями працівники поліції провели низку санкціонованих обшуків за місцем роботи фігуранта, і за його місцем проживання. У результаті слідчих дій були вилучені красномовні докази протиправної діяльності посадовця, яку він здійснював упродовж кількох останніх років. Чоловіка було затримано. Нині йому та його зятеві оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Судом обом обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Також слідчими підготовлено подання до суду про відсторонення керівника спецзакладу з посади, - повідомив В’ячеслав Печененко.

Досудове розслідування, у ході якого встановлюються особи усіх причетних до протиправних дій, триває. За чинним законодавством здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, вчинена службовцем з використанням службового становища з метою експлуатації особи з уразливим станом, карається позбавленням волі строком від 5 до 12 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
На Житомирщині поліція розслідує незаконну трудову експлуатацію вихованців інтернату. Фото
На Житомирщині поліція розслідує незаконну трудову експлуатацію вихованців інтернату. Фото
На Житомирщині поліція розслідує незаконну трудову експлуатацію вихованців інтернату. Фото
На Житомирщині поліція розслідує незаконну трудову експлуатацію вихованців інтернату. Фото
На Житомирщині поліція розслідує незаконну трудову експлуатацію вихованців інтернату. Фото
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 59
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині поліцейські викрили продавців дитячого порно
» У Житомирі поліцейські припинили діяльність борделю, замаскованого під банний комплекс
» На Житомирщині СБУ блокувала схему незаконного експорту лісу
» На Житомирщині поліція розслідує незаконне переправлення громадян Шрі-Ланки через держкордон України (ФОТО)
» На Житомирщині СБУ затримала майора податкової міліції
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Заява речника ЄС щодо реакції на протести у Російській Федерації
З життя пішов сенатор Джон Маккейн
Україна та ЄС домовилися продовжити та прискорити реформу у сфері боротьби з корупцією
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+