На Житомирщині поліція розслідує незаконну трудову експлуатацію вихованців інтернату. Фото

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та Слідчого управління ГУНП Житомирщини під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили протиправну діяльність керівника одного зі спеціалізованих навчальних закладів Житомирського району, який разом із дочкою і зятем попри уразливий стан своїх вихованців організували їх трудову експлуатацію для власної вигоди.
У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) ККУ, поліцейські провели низку оперативних заходів, у результаті яких викрили незаконну діяльність керівника закладу інтернатного типу.
– Ми мали інформацію про те, що на одному з житомирських ринків використовується фізична праця людей, які через вроджені захворювання та вади розвитку обмежені законом у повноцінній трудовій діяльності. У рамках кримінального провадження оперативники задокументували ці факти і залучення вихованців спеціалізованого закладу до роботи вантажника зокрема, - розповів начальник ГУНП Житомирщини В’ячеслав Печененко.
Згодом у ході подальшого досудового розслідування поліцейські викрили й весь ланцюжок. Як було встановлено, сприяв протизаконному працевлаштуванню уразливих людей 68-річний керівник спецзакладу-інтернату. Попри існуючі обмеження посадовець постачав «трудовий ресурс» для експлуатації на ринку та господарствах жителів району і міста.
– Днями працівники поліції провели низку санкціонованих обшуків за місцем роботи фігуранта, і за його місцем проживання. У результаті слідчих дій були вилучені красномовні докази протиправної діяльності посадовця, яку він здійснював упродовж кількох останніх років. Чоловіка було затримано. Нині йому та його зятеві оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Судом обом обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Також слідчими підготовлено подання до суду про відсторонення керівника спецзакладу з посади, - повідомив В’ячеслав Печененко.
Досудове розслідування, у ході якого встановлюються особи усіх причетних до протиправних дій, триває. За чинним законодавством здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, вчинена службовцем з використанням службового становища з метою експлуатації особи з уразливим станом, карається позбавленням волі строком від 5 до 12 років.
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