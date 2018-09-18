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На Житомирщині засуджено водія до 10 років позбавлення волі за скоєння ДТП, унаслідок якої загинули троє осіб

На Житомирщині засуджено водія до 10 років позбавлення волі за скоєння ДТП, унаслідок якої загинули троє осібПрокуратурою Житомирської області забезпечено публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху водієм фермерського господарства, що спричинило загибель сім’ї з трьох осіб на автодорозі «Житомир-Сквира».

Вироком Андрушівського районного суду м. Житомира особу визнано винною у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 286 КК України та призначено покарання – позбавлення волі у виді 10 років з позбавленням права керування усіма транспортними засобами строком на 3 роки.

Установлено, що 56-річний водій, керуючи вантажним малотоннажним фургоном (перевозив хліб) на відрізку автодороги поблизу с. Яроповичі Андрушівського району, перебуваючи у стані втоми, порушив правила безпеки дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем ВАЗ.

Унаслідок зіткнення загинула ціла сім’я, що їхала у легковику: водій, його дружина та її малолітній син, ще одному малолітньому їхньому сину заподіяно тяжкі тілесні ушкодження.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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