На Житомирщині засуджено водія до 10 років позбавлення волі за скоєння ДТП, унаслідок якої загинули троє осіб

Прокуратурою Житомирської області забезпечено публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху водієм фермерського господарства, що спричинило загибель сім’ї з трьох осіб на автодорозі «Житомир-Сквира».
Вироком Андрушівського районного суду м. Житомира особу визнано винною у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 286 КК України та призначено покарання – позбавлення волі у виді 10 років з позбавленням права керування усіма транспортними засобами строком на 3 роки.
Установлено, що 56-річний водій, керуючи вантажним малотоннажним фургоном (перевозив хліб) на відрізку автодороги поблизу с. Яроповичі Андрушівського району, перебуваючи у стані втоми, порушив правила безпеки дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем ВАЗ.
Унаслідок зіткнення загинула ціла сім’я, що їхала у легковику: водій, його дружина та її малолітній син, ще одному малолітньому їхньому сину заподіяно тяжкі тілесні ушкодження.
Прес-служба прокуратури Житомирської області