У Житомирі стартує проект «Школа самозахисту для дівчат та жінок «НЕСЛАБКА СТАТЬ»

Офіційний старт проекту «Школа самозахисту для дівчат та жінок «НЕСЛАБКА СТАТЬ», який реалізується громадською організацією «Скриня корисних справ» спільно з Житомирським навчальним центром підготовки поліцейських за підтримки гранту міського голови для обдарованої молоді.
19 вересня 2018 року (середа) о 17:00 у приміщенні Державної установи «Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських» (вул. Князів Острозьких, 112-а) відбудеться офіційне відкриття та перше заняття проекту «НЕСЛАБКА СТАТЬ».
Метою проекту є підвищення рівня обізнаності дівчат та молодих жінок щодо власних прав та можливостей, спроможності самозахисту, підвищення рівня ініціативності та лідерського потенціалу шляхом усвідомлення самоцінності через проведення практичних тематичних занять.
Заняття проводитимуть викладачі Державної установи «Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських» та громадські активістки ГО «Скриня корисних справ».
Реалізація проекту стала можливою завдяки підтримці управління у справах сім’ї, молоді і спорту Житомирської міської ради в рамках грантової програми міського голови для обдарованої молоді.
Контактні особи: Оксана Шульга тел: 097-118-70-61 – прес-служба Житомирського навчального центру підготовки поліцейських, Оксана Давиденко тел.: 0682194223 – ГО «Скриня корисних справ».
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