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«Чорного» лісоруба за п’ять зрізаних дубів засуджено до двох років позбавлення волі умовно

«Чорного» лісоруба за п’ять зрізаних дубів засуджено до двох років позбавлення волі умовноКоростишівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у 42-х кримінальних провадженнях за фактами розкрадання лісових ресурсів на території семи районів, які підпадають під юрисдикцію місцевої прокуратури (Брусилівський, Коростишівський, Малинський, Попільнянський, Радомишльський, Хорошівський та Черняхівський).

Наразі у чотирьох кримінальних провадженнях місцевою прокуратурою затверджено обвинувальні акти та скеровано до суду для розгляду по суті. Зокрема, два з них – стосовно незаконної порубки лісу та два – за фактом розкрадання лісових ресурсів.

Про це повідомив керівник Коростишівської місцевої прокуратури Сергій Зубак.

Керівник місцевого відомства зауважив, що прокуратура принципово реагує на кожне виявлене порушення у сфері лісокористування, а також займає безкомпромісну позицію у судах, забезпечуючи публічне обвинувачення під час розгляду справ такої категорії.

«Зокрема, за незаконну порубку лісу – 5 сироростучих дерев породи дуб у Ворсівському лісництві ДП «Малинський лісгосп АПК», що знаходиться на території Нововороб’ївської сільської ради Малинського району, місцевому жителю вироком суду призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік. Також заявлено позов про відшкодування особою завданої державним інтересам шкоди на суму понад 32тис грн», - навів приклад Сергій Зубак.

Він також додав, що іншого «чорного» лісоруба судом визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 246 КК України та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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