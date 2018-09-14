Незаконна рубка поблизу Житомира… з погрозами, обшуками, вилученням. Фото

В переддень професійного свята лісівників, «чорні» лісоруби влаштували неспокійну ніч державній лісовій охороні Житомирського лісгоспу. Справжній детектив розгорнувся минулої ночі в лісовому масиві поблизу обласного центру.
Серед ночі рейдова група цього підприємства отримала оперативну інформацію про те, що в лісі поблизу Довжика працює бензопила.
Однак знайти, де саме коїться незаконна рубка, лісовим охоронцям відразу не вдалося, позаяк пилка відразу затихла. Аж на ранок майстер лісу Богунського лісництва виявив чоловіка з пилкою, якому вдалося втекти та його спільника. Останній вступив в сутичку з майстром лісу, відібрав у нього телефон, коли той намагався викликати рейдову групу. Однак група лісових охоронців, яка прибула на місце події, заблокувала автомобіль зловмисника до приїзду оперативної групи поліції.
Після отримання відповідних дозволів, в приватному помешканні вищезгаданого громадянина по вул. Вишневій у с. Довжик Житомирського району проведено обшук.
В ході обшуку незаконну деревину виявлено та вилучено. До речі спільники порушника намагалися пошкодити на ній зрізи, аби не можна було встановити її походження. Крім того, в помешканні правоохоронці виявили і споряджену мисливську та холодну зброю, яка зберігалася із порушення правил зберігання.
Наразі проводяться слідчі дії та встановлюються особи посібників, що причетні до лісопорушення.
Лісова охорона встановила, що лісопорушники зрізали 5 дерев дуба, чим заподіяли лісовому господарству шкоди на суму 40,9 тис.грн.
Всього з початку року рейдовими бригадами держлісгоспів здійснено більше 3 тис. рейдів, виявлено 74 випадки незаконних рубок дерев, обсяг незаконно заготовленої деревини становить 574 куб.м., розмір шкоди, заподіяної лісу, складає 3581,5 тис. грн. З лісопорушників до бюджетів стягнуто 187,1 тис. грн. заподіяної шкоди та 5,7 тис. грн. адміністративних штрафів за незаконну рубку. До правоохоронних органів направлено 42 справи щодо незаконних рубок дерев на загальну суму заподіяної шкоди 3400,0 тис.грн. Правоохоронними органами відкрито 19 кримінальних проваджень.
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