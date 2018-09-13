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У Коростишівському районі дільничні вилучили з приватної садиби наркотики та боєприпаси

У Коростишівському районі дільничні вилучили з приватної садиби наркотики та боєприпасиПід час санкціонованого обшуку в домоволодінні жительки с. Струцівки правоохоронці виявили висушені рослини маку, порох, мисливський шпрот та набої. Нині у рамках розпочатих кримінальних поводжень поліцейські з’ясовують походження та призначення таких запасів.

12 вересня дільничні офіцери поліції виявили в одній з кімнат приватного будинку банки з порохом і мисливським шротом, а також набої 16 калібру. За словами господині, усе це належало її покійному чоловікові.

Крім того, у сараї, належному пенсіонерці, поліцейські виявили висушені рослини, за зовнішніми ознаками схожі на снодійний мак. Усього дільничні офіцери нарахували понад півтори сотні нарковмісних рослин.

Усе виявлене було вилучено та підготовлені відповідні клопотання до суду щодо направлення його на експертне дослідження.

Попередня правова кваліфікація подій – ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч.1 ст 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Триває встановлення походження боєприпасів та нарковмісних рослин.

Відповідно до чинного законодавства за такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 років.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
У Коростишівському районі дільничні вилучили з приватної садиби наркотики та боєприпаси
У Коростишівському районі дільничні вилучили з приватної садиби наркотики та боєприпаси
У Коростишівському районі дільничні вилучили з приватної садиби наркотики та боєприпаси
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