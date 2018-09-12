Жителю Житомирщини, який дав поліцейському хабар, «світить» від 4 до 8 років

Коростенською місцевою прокуратурою затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом надання жителем Хорошівського району неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.
Досудовим розслідуванням установлено, що у червні цього року, 32-річний чоловік, з метою вирішення питання щодо закриття кримінального провадження стосовно нього за фактом крадіжки мобільного телефону, запропонував та надав начальнику слідчого відділення Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в області, старшому лейтенанту поліції неправомірну вигоду у розмірі 500 грн.
Правоохоронці затримали особу на місці вчинення злочину, безпосередньо у службовому кабінеті відділення поліції.
Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) скеровано до Коростенського міськрайонного суду для розгляду по суті.
Публічне обвинувачення у суді забезпечуватиме Коростенська місцева прокуратура.
Довідково: санкція зазначеної статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Прес-служба прокуратури Житомирської області