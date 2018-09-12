Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 23:35 – Жителю Житомирщини, який дав поліцейському хабар, «світить» від 4 до 8 років 
  • 11:45 – Поліцейські розкрили крадіжку з оселі житомирянки завдяки каналу інформування телефонного додатку 
  • 16:33 – У Коростишеві поліцейські направили до суду обвинувальний акт щодо смерті породіллі 
  • 09:55 – Два сучасних стадіони скоро відкриються у Житомирі 
  • 17:52 – В Житомирі стартує амбітний спортивно-рекреаційний проект, - Зубко 

Жителю Житомирщини, який дав поліцейському хабар, «світить» від 4 до 8 років

Коростенською місцевою прокуратурою затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом надання жителем Хорошівського району неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Досудовим розслідуванням установлено, що у червні цього року, 32-річний чоловік, з метою вирішення питання щодо закриття кримінального провадження стосовно нього за фактом крадіжки мобільного телефону, запропонував та надав начальнику слідчого відділення Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в області, старшому лейтенанту поліції неправомірну вигоду у розмірі 500 грн.

Правоохоронці затримали особу на місці вчинення злочину, безпосередньо у службовому кабінеті відділення поліції.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) скеровано до Коростенського міськрайонного суду для розгляду по суті.

Публічне обвинувачення у суді забезпечуватиме Коростенська місцева прокуратура.

Довідково: санкція зазначеної статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 98
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині судитимуть керівника апарату суду
» У Житомирі затримали особу, яка намагалася підкупити начальника відділу патрульної поліції
» Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови райдержадміністрації
» На Житомирщині судитимуть за хабар на суму 10 тис грн заступника начальника відділення поліції
» На Житомирщині судитимуть чиновника за хабар 200 тис грн
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Заява речника ЄС щодо реакції на протести у Російській Федерації
З життя пішов сенатор Джон Маккейн
Україна та ЄС домовилися продовжити та прискорити реформу у сфері боротьби з корупцією
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+