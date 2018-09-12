Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 11:45 – Поліцейські розкрили крадіжку з оселі житомирянки завдяки каналу інформування телефонного додатку 
  • 16:33 – У Коростишеві поліцейські направили до суду обвинувальний акт щодо смерті породіллі 
  • 09:55 – Два сучасних стадіони скоро відкриються у Житомирі 
  • 17:52 – В Житомирі стартує амбітний спортивно-рекреаційний проект, - Зубко 
  • 13:45 – Катюзі по заслузі: за тривале насильство над дітьми 30-річний «батько» відсидить 12 років за гратами 

Поліцейські розкрили крадіжку з оселі житомирянки завдяки каналу інформування телефонного додатку

Поліцейські розкрили крадіжку з оселі житомирянки завдяки каналу інформування телефонного додаткуЗ початку вересня розшуківці Житомирського відділу поліції запустили для жителів міста канал інформування про підозрілі ситуації через телефонні додатки WhatsApp та Viber. Оперативники повідомили про можливість безконтактного надання відеозаписів з камер спостереження. Менше ніж за тиждень завдяки такі допомозі громадян вдалося викрити групу домушників.

Трьох чоловіків, вихідців з кавказького регіону, а нині жителів м. Сум, поліцейські затримали днями у м. Білій Церкві Київської області після вчинення ними чергової крадіжки з квартири.

Під час перевірки можливої причетності гастролерів до подібних злочинів на території Житомирщини розшуківці міського відділу ідентифікували чоловіків на одному із записів камер відеоспостереження, зробленому у під’їзді будинку обласного центру.

- Ці матеріали нам надіслали у числі перших жителі вулиці Вітрука. На ньому видно, як один з чоловіків заглядає у замок, смикаючи при цьому ручку вхідних дверей, а інший спостерігає, аби його маніпуляції не потрапили у поле зору сторонніх, - розповів заступник начальника Житомирського відділу поліції Олександр Прокопчук.

Відтак ми ретельно проаналізували нещодавні крадіжки, зареєстровані у цій частині міста, та встановили причетність групи до однієї з них.

- Сподіваємось на подальшу небайдужість громадян у питаннях надійного захисту їх майна та активність інформування поліції про підозрілих осіб через телефонні додатки WhatsApp та Viber за номером 068 1582488, - сказав Олександр Прокопчук.

Відповідно до чинного законодавства, крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення (ч.3 ст. 185 ККУ), карається позбавленням волі на термін від 3 до 6 років.

Віддліл комунікації поліції Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 80
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирі поліцейські затримали крадіїв-гастролерів
» На Житомирщині поліцейські затримали чергову групу домушників з кавказького регіону
» Житомирські поліцейські затримали злодіїв завдяки пильності громадян (ФОТО)
» На Житомирщині розшуківці затримали молодиків, які крали паливо з машин далекобійників (ФОТО)
» У Житомирі оперативники затримали домушників на виході з обікраденої квартири (ФОТО)
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Заява речника ЄС щодо реакції на протести у Російській Федерації
З життя пішов сенатор Джон Маккейн
Україна та ЄС домовилися продовжити та прискорити реформу у сфері боротьби з корупцією
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+