Поліцейські розкрили крадіжку з оселі житомирянки завдяки каналу інформування телефонного додатку

З початку вересня розшуківці Житомирського відділу поліції запустили для жителів міста канал інформування про підозрілі ситуації через телефонні додатки WhatsApp та Viber. Оперативники повідомили про можливість безконтактного надання відеозаписів з камер спостереження. Менше ніж за тиждень завдяки такі допомозі громадян вдалося викрити групу домушників.
Трьох чоловіків, вихідців з кавказького регіону, а нині жителів м. Сум, поліцейські затримали днями у м. Білій Церкві Київської області після вчинення ними чергової крадіжки з квартири.
Під час перевірки можливої причетності гастролерів до подібних злочинів на території Житомирщини розшуківці міського відділу ідентифікували чоловіків на одному із записів камер відеоспостереження, зробленому у під’їзді будинку обласного центру.
- Ці матеріали нам надіслали у числі перших жителі вулиці Вітрука. На ньому видно, як один з чоловіків заглядає у замок, смикаючи при цьому ручку вхідних дверей, а інший спостерігає, аби його маніпуляції не потрапили у поле зору сторонніх, - розповів заступник начальника Житомирського відділу поліції Олександр Прокопчук.
Відтак ми ретельно проаналізували нещодавні крадіжки, зареєстровані у цій частині міста, та встановили причетність групи до однієї з них.
- Сподіваємось на подальшу небайдужість громадян у питаннях надійного захисту їх майна та активність інформування поліції про підозрілих осіб через телефонні додатки WhatsApp та Viber за номером 068 1582488, - сказав Олександр Прокопчук.
Відповідно до чинного законодавства, крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення (ч.3 ст. 185 ККУ), карається позбавленням волі на термін від 3 до 6 років.
Віддліл комунікації поліції Житомирської області