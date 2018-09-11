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У Коростишеві поліцейські направили до суду обвинувальний акт щодо смерті породіллі

У Коростишеві поліцейські направили до суду обвинувальний акт щодо смерті породіллі7 квітня 2017 року до Коростишівського відділу поліції надійшла заява від жителя району про смерть під час пологів у місцевій лікарні його 37-річної дружини через неналежне виконання медпрацівниками професійних обов’язків. У ході досудового розслідування поліцією на підставі отриманих свідчень та результатів проведених спеціальних експертиз зібрано докази вини лікарів. 7 вересня 2018 обвинувальний акт направлено до суду.

За словами 38-річного чоловіка, він привіз дружину увечері 6 квітня 2017 до пологового відділення. Близько 21.00 він вийшов з лікарні і на той момент з жінкою усе було добре. Однак уранці він дізнався про смерть дружини.

Досудове розслідування за цим фактом проводилось за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

- Слідчими проведено низку дій, спрямованих на встановлення усіх обставин події, у тому числі було призначено комплексні експертизи фаховості дій медиків, - розповів начальник слідчого відділення Коростишівського відділу поліції Сергій Данилюк. – Такі дослідження довготривалі, але саме вони дають можливість отримати відповіді на багато принципових для розслідування питань.

За висновком експертиз, лікарі, які проводили огляд породіллі, неправильно визначили її стан та не віднесли жінку до категорії вагітних з ризиком розриву матки під час пологів. А саме це стало причиною її смерті. Ненароджена дитина померла від внутрішньоутробної асфіксії.

Досудове розслідування проводилось під процесуальним керівництвом Коростишівської місцевої прокуратури.

Відповідно до санкції статті невиконання або неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжні наслідки, карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 5 років, або виправними роботами, або обмеженням чи позбавленням волі на строк до 2 років.

Відділ комунікації поліції в Житомирській області
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