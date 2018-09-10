Два сучасних стадіони скоро відкриються у Житомирі

Житомир - місто відоме своїми спортивними традиціями, тому зараз спільним фінансуванням держави та місцевих бюджетів у місті дуже активно ми розбудовуємо спортивний простір.
Вже скоро буде закінчено реконструкцію стадіону «Полісся», а також міського стадіону «Спартак». Одразу два сучасних стадіони майже одночасно прийматимуть вболівальників всеукраїнських та міжнародних змагань з легкої атлетики і проводитимуть футбольні матчі Прем’єр-ліги. Про це заявив під час відвідування стадіону «Полісся» у Житомирі Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
«Розбудова спортивного простору Житомира – це наша спільна робота. Держави, яка допомагає реалізовувати інфраструктурні проекти на місцях, і органів місцевого самоврядування, які долучаються до проекту коштами і беруть на себе відповідальність за його втілення.
Реконструкція стадіонів «Полісся» і «Спартак», будівництво рекреаційно-спортивного простору на березі річки Тетерів – це амбітні проекти Житомира, і на цьому місцева влада не буде зупинятися. В планах – створення спортивного відділення на базі ліцею для обдарованих дітей, відкриття футбольної школи, запуск тенісної академії і легкоатлетичного комплексу тощо. Всі ці речі робляться для наших дітей, майбутнього покоління, які зможуть гідно представляти не тільки Житомир, а й Україну на міжнародній спортивній арені», - наголосив Геннадій Зубко.
За словами урядовця, створення спортивної інфраструктури в Житомирі - це не питання далекоглядних прогнозів, а якісного виконання обов’язків органами місцевого самоврядування.
Губернатор Житомирщини Ігор Гундич наголосив, що реалізація таких проектів стала можливою саме завдяки реформі децентралізації.
«Завдяки реформі децентралізації на місця були передані повноваження, фінанси і можливості. Тому, всі проекти, які реалізовуються в області, це тільки завдячуючи фінансовій децентралізації, яка відбувається в Україні. До кінця року ми ставимо собі за ціль – ввести в експлуатацію два стадіони – «Полісся» і «Спартак». І це, реально», - повідомив Ігор Гундич.
Зазначимо, що стадіон «Полісся» нині реконструйований за всіма міжнародними стандартами. Фінансування: кошти держбюджету (ДФРР) + обласного бюджету. Вартість проекту майже 88 млн грн. Стадіон «Спартак» - найстаріший стадіон міста, збудований ще у 1923 році.
Реконструюється за кошти державного та міського бюджетів.
Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України