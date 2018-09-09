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В Житомирі стартує амбітний спортивно-рекреаційний проект, - Зубко

В Житомирі стартує амбітний спортивно-рекреаційний проект, - ЗубкоВ Житомирі буде реалізовано проект з будівництва спортивно-рекреаційної інфраструктури на березі річки Тетерів. Це той проект, який має надихнути займатися спортом не тільки житомирян, але й залучити сюди українців з усіх регіонів. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко у Житомирі.

«Велосипедний маршрут, скейт-парк, скеледром, мотузковий парк, нові спортивні майданчики, відкриті сцени, майданчики для пікніків, а ще пандуси для маломобільного населення - все це новий рекреаційно-спортивний простір, який планується розбудувати на набережній річки Тетерів у Житомирі. На мультифункціональному публічному просторі площею 2,63 га. Цей проект став одним з переможців найкращих регіональних стартапів в рамках секторальної підтримки ЄС». – зазначив Геннадій Зубко.

За його словами, нова набережна стане поштовхом для розвитку водних видів спорту та місцем для розвитку місцевої креативної індустрії. «Переконаний, одне з найкращих місць відпочинку і розвитку туристичного потенціалу буде саме тут – у Житомирі», - підкреслив урядовець.

Проект буде реалізовано за декілька років за кошти Програми секторальної підтримки ЄС та співфінансування з місцевого бюджету. Загальний бюджет проекту – 40,5 млн грн.

Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України
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