В Житомирі стартує амбітний спортивно-рекреаційний проект, - Зубко

В Житомирі буде реалізовано проект з будівництва спортивно-рекреаційної інфраструктури на березі річки Тетерів. Це той проект, який має надихнути займатися спортом не тільки житомирян, але й залучити сюди українців з усіх регіонів. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко у Житомирі.
«Велосипедний маршрут, скейт-парк, скеледром, мотузковий парк, нові спортивні майданчики, відкриті сцени, майданчики для пікніків, а ще пандуси для маломобільного населення - все це новий рекреаційно-спортивний простір, який планується розбудувати на набережній річки Тетерів у Житомирі. На мультифункціональному публічному просторі площею 2,63 га. Цей проект став одним з переможців найкращих регіональних стартапів в рамках секторальної підтримки ЄС». – зазначив Геннадій Зубко.
За його словами, нова набережна стане поштовхом для розвитку водних видів спорту та місцем для розвитку місцевої креативної індустрії. «Переконаний, одне з найкращих місць відпочинку і розвитку туристичного потенціалу буде саме тут – у Житомирі», - підкреслив урядовець.
Проект буде реалізовано за декілька років за кошти Програми секторальної підтримки ЄС та співфінансування з місцевого бюджету. Загальний бюджет проекту – 40,5 млн грн.
Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України