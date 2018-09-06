Катюзі по заслузі: за тривале насильство над дітьми 30-річний «батько» відсидить 12 років за гратами

Прокуратурою Житомирської області підтримано публічне обвинувачення у справі за фактами скоєння жителем Коростишівського району насильства та розбещення трьох малолітніх дітей.
За професійного здійснення процесуального керівництва прокуратурою області, у ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів, на підставі яких у суді доведено повну і беззаперечну вину 30-річного чоловіка у скоєнні тяжких злочинів щодо своїх малолітніх дітей.
Установлено, що злочинець неодноразово жорстоко знущався над малолітнім пасинком та двома своїми рідними синами 2004, 2007 та 2009 рр народження. Цей «батько» глумився над дітьми, жорстоко бив та вчиняв насильницькі розпусні дії, після чого залякував та погрожував фізичною розправою, наказуючи, щоб нікому не посміли скаржитися.
За принципової позиції прокуратури області, вироком Коростишівського районного суду чоловіка визнано винним у скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України та засуджено до позбавлення волі терміном на 12 років.
З огляду на тяжкість скоєних злочинів, за наполяганням прокурора, на час досудового розслідування особі було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, який після винесення покарання судом продовжено до набрання вироком законної сили.
Прес-служба прокуратури Житомирської області