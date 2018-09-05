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Бердичівські поліцейські повернули юну втікачку додому з Чернівецької області

Бердичівські поліцейські повернули юну втікачку додому з Чернівецької області15-річна бердичівлянка залишила домівку, поконфліктувавши з матір’ю, і подалася у мандри. 5 вересня поліцейські ювенальної превенції встановили місце перебування юної втікачки і нині вона у дорозі до рідних.

До Бердичівського відділу поліції звернулась жителька одного із сіл Бердичівського району із повідомленням про зникнення своєї 15-річної доньки. За словами жінки, увечері 30 серпня дівчина після сварки з нею зібрала свої речі і пішла з дому. Кількаденні самостійні пошуки зниклої не дали бажаних результатів. Тож лише 4 вересня рідні звернулись по допомогу до правоохоронців.

– Ми з’ясували, що у родині зниклої десятикласниці, окрім неї, виховується ще троє малолітніх дітей. Сім’я благополучна, на обліках не перебуває, у поле зору поліції ніхто з членів родини не потрапляв. Відтак для встановлення місця перебування дівчини працівники ювенальної превенції Бердичівського відділу поліції організували низку пошукових заходів. У тому числі були з’ясовані та опитані особи з кола спілкування зниклої й таким чином вдалося дізнатись, куди помандрувала школярка, - розповіла начальник відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП Житомирщини Наталія Гончарук.

Виявилось, юна втікачка поїхала до знайомої аж у Чернівецьку область. Гроші на дорогу виручила, продавши свій мобільник за 600 гривень, ще кілька сотень мала при собі готівкою. Заручившись підтримкою колег з Вижницького відділення поліції, бердичівські ювенальні офіцери вирушили слідом.

– Однак нашу мандрівницю довелося пошукати ще й у чужому краї. Дізнавшись, що по неї виїхали правоохоронці, наша розшукувана разом із подругою, в якої гостювала, знову втекла, - розповіла ювенальний офіцер Бердичівського ВП ГУНП Олеся Чубоха.

Знайти дівчину поліцейським вдалося лише уранці 5 вересня. Наразі бердичівська мандрівниця у супроводі правоохоронців прямує додому до рідних.

Правоохоронці ж звертаються до дорослих громадян, закликаючи відповідальніше ставитися до своїх батьківських обов’язків. Підлітковий вік – складний і для юні, і для батьків. Однак не ігноруйте дитячих проблем і намагайтеся спокійно обговорити речі, які хвилюють ваших підлітків, спробуйте разом знайти правильне вирішення того чи іншого питання або вихід із ситуації, що склалась. Не залишайте дітей наодинці з їх проблемами, не критикуйте і не принижуйте їх погляди. Цікавтеся колом друзів та інтересами дітей, аби мати змогу вчасно зреагувати на тривожні ознаки у розмовах, поведінці тощо.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
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