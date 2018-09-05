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Мажоритарники Житомирщини піаряться на субвенціях

Мажоритарники Житомирщини піаряться на субвенціяхЖитомирщина має 6 нардепів, які перемогли в мажоритарних округах. За рік до виборів мажоритарники використовують бюджетні кошти держсубвенцій для свого піару на округах. Найменше коштів отримав округ Розенблата, найбільше — представника "Народного фронту" Дзюблика.

Дзюблик проводить футбольні турніри на кубок свого імені на відремонтованих коштом субвенцій майданчиках. Нардеп від БПП і прогульник засідань комітету Ревега не голосував за медреформу, проте піариться на зустрічах із медиками. Позафракційний Литвин обіцяв кожній дитині батьківський супровід від школи до вишу. Депутат від БПП Арешонков, який об’їдав незрячих, піариться з Пашинським на 1 вересня.

Примітно, що за Виборчий кодекс у першому читанні мажоритарники Житомирщини не голосували або утрималися.

Виділення субвенцій на округи могли ініціювати як самі депутати, так і інші суб’єкти. Народні депутати наголошують, що субвенції дають тим, хто підтримує голосування за бюджет.

Мажоритарна система стимулює прямий і непрямий підкуп виборців, у результаті якого до влади в Україні приходять політики, що мають свої бізнес-інтереси й не готові працювати на народ.

Найбільше коштів субвенції на свій округ на Житомирщині отримав мажоритарник-"нарфронтівець" Павло Дзюблик. Це майже 37 млн грн на 66 округ — місто Малин, а також Брусилівський, Володарсько-Волинський, Коростишівський, Малинський, Народицький, Радомишльський і Черняхівський райони.

У своїй передвиборній програмі депутат пише про одне з найперших завдань — обмежити корупцію.

Мажоритарники Житомирщини піаряться на субвенціях
Мажоритарники Житомирщини піаряться на субвенціях
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