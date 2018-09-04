Закінчено розслідування незаконного видобутку піску у с. Стрижівка

Питання законності використання надр в регіоні перебуває на постійному контролі керівництва прокуратури Житомирської області.
Останнім часом значного суспільного резонансу набуло незаконне видобуванням грунтосуміші (піску) ПП ВКП «Проспект» на території Стрижівської сільської ради Коростишівського району, за фактами якого під процесуальним керівництвом органів прокуратури розслідуються кримінальні провадження.
Так, 30.08.2018, Коростишівською місцевою прокуратурою затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно директора ПП ВКП «Проспект», який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 239-1 (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель) та ст. 254 (безгосподарське використання земель) КК України на території Стрижівської сільської ради Коростишівського району.
Досудовим розслідуванням установлено, що приватне підприємство на земельних ділянках сільськогосподарського призначення площею майже 9 га, без спеціального дозволу, використовуючи спеціальну техніку, зокрема, й земснаряд, проводило незаконний видобуток піску в промислових об’ємах. За такої злочинної діяльності було знято та перенесено ґрунтовий покрив, зруйновано родючий шару ґрунту, що призвело до безгосподарського використання угідь та виведення їх із сільськогосподарського обороту.
У зв’язку з неефективним досудовим розслідуванням, яке проводив відділ місцевої поліції, більшість слідчих дій у провадженні виконано безпосередньо прокурорами Коростишівської місцевої прокуратури, в порядку реалізації повноважень, визначених ст. ст. 36, 93 КПК України.
Зокрема, призначено низку судових експертиз, за результатами висновків яких установлено, що внаслідок незаконного зняття родючого шару ґрунту, навколишньому природному середовищу заподіяно шкоди на суму 156 тис грн. Ще на 104 тис грн завдано збитків державі використанням землі не за цільовим призначенням.
Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 239-1, ст. 254 КК України скеровано до Коростишіського районного суду для розгляду по суті.
Публічне обвинувачення у суді забезпечуватиме Коростишівська місцева прокуратура.
Крім цього, Коростишівською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення правил охорони та використання надр цим же підприємством, за ст. 240 КК України.
Установлено, що протягом 2013-2018 років ПП ВКП «Проспект» незаконно видобуло 840 тис м3 грунтосуміші (піску), вартість якої, відповідно до висновку товарознавчої експертизи, становить понад 182 млн грн.
На даний час у провадженні здійснюються необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на повне та неупереджене розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення.
Органи прокуратури області і надалі вживатимуть результативних заходів щодо виявлення та припинення злочинних дій у вказаній сфері, притягнення винних осіб до передбаченої Законом відповідальності.
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