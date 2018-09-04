Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:38 – Бердичівські поліцейські повернули юну втікачку додому з Чернівецької області 
  • 16:34 – Мажоритарники Житомирщини піаряться на субвенціях 
  • 13:07 – Закінчено розслідування незаконного видобутку піску у с. Стрижівка 
  • 12:42 – На мосту в місті Радомишль влаштовують монолітну бетонну плиту основного проїзду 
  • 13:34 – У Житомирі поліцейські затримали грабіжника, який вимагав гроші за відібраний телефон 

Закінчено розслідування незаконного видобутку піску у с. Стрижівка

Закінчено розслідування незаконного видобутку піску у с. Стрижівка Питання законності використання надр в регіоні перебуває на постійному контролі керівництва прокуратури Житомирської області.

Останнім часом значного суспільного резонансу набуло незаконне видобуванням грунтосуміші (піску) ПП ВКП «Проспект» на території Стрижівської сільської ради Коростишівського району, за фактами якого під процесуальним керівництвом органів прокуратури розслідуються кримінальні провадження.

Так, 30.08.2018, Коростишівською місцевою прокуратурою затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно директора ПП ВКП «Проспект», який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 239-1 (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель) та ст. 254 (безгосподарське використання земель) КК України на території Стрижівської сільської ради Коростишівського району.

Досудовим розслідуванням установлено, що приватне підприємство на земельних ділянках сільськогосподарського призначення площею майже 9 га, без спеціального дозволу, використовуючи спеціальну техніку, зокрема, й земснаряд, проводило незаконний видобуток піску в промислових об’ємах.
За такої злочинної діяльності було знято та перенесено ґрунтовий покрив, зруйновано родючий шару ґрунту, що призвело до безгосподарського використання угідь та виведення їх із сільськогосподарського обороту.

У зв’язку з неефективним досудовим розслідуванням, яке проводив відділ місцевої поліції, більшість слідчих дій у провадженні виконано безпосередньо прокурорами Коростишівської місцевої прокуратури, в порядку реалізації повноважень, визначених ст. ст. 36, 93 КПК України.

Зокрема, призначено низку судових експертиз, за результатами висновків яких установлено, що внаслідок незаконного зняття родючого шару ґрунту, навколишньому природному середовищу заподіяно шкоди на суму 156 тис грн. Ще на 104 тис грн завдано збитків державі використанням землі не за цільовим призначенням.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 239-1, ст. 254 КК України скеровано до Коростишіського районного суду для розгляду по суті.

Публічне обвинувачення у суді забезпечуватиме Коростишівська місцева прокуратура.

Крім цього, Коростишівською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення правил охорони та використання надр цим же підприємством, за ст. 240 КК України.

Установлено, що протягом 2013-2018 років ПП ВКП «Проспект» незаконно видобуло 840 тис м3 грунтосуміші (піску), вартість якої, відповідно до висновку товарознавчої експертизи, становить понад 182 млн грн.

На даний час у провадженні здійснюються необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на повне та неупереджене розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення.

Органи прокуратури області і надалі вживатимуть результативних заходів щодо виявлення та припинення злочинних дій у вказаній сфері, притягнення винних осіб до передбаченої Законом відповідальності.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
Закінчено розслідування незаконного видобутку піску у с. Стрижівка
Закінчено розслідування незаконного видобутку піску у с. Стрижівка
Закінчено розслідування незаконного видобутку піску у с. Стрижівка
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 133
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині судитимуть організовану групу за численні крадіжки, скоєні на території семи районів
» На Житомирщині судитимуть керівника сільськогосподарського підприємства за рейдерське захоплення врожаю
» На Житомирщині посадовців приватного підприємства судитимуть за самовільне захоплення понад 150 га землі
» Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови райдержадміністрації
» Прокуратура Житомирщини взялася за підприємство Фірташа
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
З життя пішов сенатор Джон Маккейн
Україна та ЄС домовилися продовжити та прискорити реформу у сфері боротьби з корупцією
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
У КНДР демонтують ядерний полігон – розвідка
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+