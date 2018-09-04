На мосту в місті Радомишль влаштовують монолітну бетонну плиту основного проїзду

На замовлення Служби автомобільних доріг у Житомирській області набирають обертів роботи з поточного середнього ремонту мосту через річку Тетерів, що на автомобільній дорозі Т-06-08 Малин – Кочерів в місті Радомишль.
«На мосту вже проведено демонтаж старих конструкцій та старого покриття. В даний час проводиться армування проїжджої частини та тротуарів мосту та бетонування монолітних будов», - поінформував Юрій Чварков, виконроб ТОВ «Альманах - 2000» .
Неподалік мосту влаштовано технологічний об’їзд для легкового транспорту. Для транзитного ж – діє об’їзд через Черняхів – Потіївку.
Нагадуємо, що роботи виконуються за кошти державного бюджету. Довжина мосту після ремонту становитиме: 228 з половиною погонних метрів з габаритами 7,5 завширшки та з двома тротуарами по півтора метри.
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