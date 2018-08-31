У Житомирі поліцейські затримали грабіжника, який вимагав гроші за відібраний телефон

30 серпня уночі до поліції звернувся житомирянин із повідомленням про пограбування. Патрульні та розшуківці міського відділу уже через годину затримали підозрюваного у вчиненні злочину. Чоловік зателефонував до товариша потерпілого з вимогою заплатити за повернення мобільного.
23-річний житель обласного центру розповів прибулим поліцейським, що незнайомець близько 2 ночі по вул. Вітрука, завдавши йому кілька ударів по голові та тілу, відібрав у нього його сумку. Таким чином чоловік позбувся особистих документів, банківських карток, грошей та мобільного телефону.
Допоки патрульні працювали з потерпілим, розпитуючи його про зовнішність грабіжника, на телефон його товариша надійшов дзвінок. Незнайомець пропонував повернути щойно відібраний телефон, якщо йому заплатять 3 тисячі гривень.
На призначену зустріч для передачі грошей прийшли розшуківці кримінальної поліції Житомирського відділу, які і затримали грабіжника-вимагача.
- Він виявився 20-річним місцевим жителем і частину чужих речей у нього було вилучено, - повідомив т.в.о начальника міського відділу поліції Олександр Прокопчук.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками статтей 186 (Грабіж) та 189 (Вимагання) ККУ. Вирішується питання про обрання парубкові міри запобіжного заходу.
За накоєне йому загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 6 років.
Відділ комунікації поліції Житомирської області