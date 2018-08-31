Поліцейські Житомирщини повернули волонтерам мікроавтобус, віджатий рашистами у зоні АТО

30 серпня начальник Головного управління Нацполіції області В’ячеслав Печененко передав ключі від автомобіля «Volkswagen LT-46», розшуканого поліцейськими на Донеччині, його власнику Леоніду Войнашу. Чоловік разом із знайомим у 2014 році потрапили у полон до бандитів, які відібрали мікроавтобус. Волонтерам вдалось вибратись із окупованого Донецька та повернутись додому.
За фактом їх утримання в полоні Головним управлінням Національної поліції в Житомирській області у 2014 році було розпочато кримінальне провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ.
- У жовтні 2014 року ми возили допомогу нашим захисникам. І уже на крайній точці, після Єнакієво, потрапили на блокпост, який захопили сепаратисти, розповідає волонтер Леонід Войнаш. – Так ми опинилися у полоні, а наш автомобіль відібрали.
На непідконтрольній Україні території чоловіків утримували близько місяця. Волонтерам дивом та за допомогою рідних і небайдужих людей вдалося вирватись з полону та повернутись додому.
Свідчення про ті події вони дали поліції. Відтак під час розслідування утримання в полоні було встановлено і факт незаконного заволодіння транспортним засобом (ст. 289 ККУ), а відтак автомобіль слідчі ГУНП в Житомирській області оголосили у розшук.
У липні 2018 «Volkswagen LT-46» був виявлений у Торецькому районі Донеччини системою візуального спостереження за безпекою дорожнього руху, а відтак затриманий поліцейськими.
Нині відомо, що за цей час автомобіль був проданий по підробленим документам від імені його бердичівського власника і офіційно оформлений на жителя Донецької області, який за інформацією оперативних служб, перебуває на непідконтрольній території.
На момент виявлення машини вона перебувала у тимчасовому користуванні іншого жителя Донеччини. За слова чоловіка, про походження «Volkswagen LT-46» він нічого не знав, а тому спокійно виїхав нею за межі псевдореспубліки ДНР.
30 серпня начальник ГУНП Житомирщини В’ячеслав Печененко повернув транспортний засіб його справжнім власникам, подякувавши за їх підтримку і допомогу українським воїнам.
- Спасибі Вам за те, що Ви робили для воїнів у 2014 році: підтримка волонтерів тоді була колосальною і дуже потрібною нам, добровольцям, і військовим захисникам теж. Сподіваюсь, цей автомобіль і надалі буде служити волонтерському руху у разі необхідності, - сказав В’ячеслав Печененко. – На цьому розслідування цього та інших злочинів, учинених на непідконтрольній території, ми не припиняємо і рано чи пізно таки зможемо притягнути до відповідальності винних.
- Насправді не очікував, що через три з половиною роки таке можливо – повернути наш мікроавтобус. Щире спасибі поліції, слідчим, які допомогли. Дуже радий цьому, - сказав Леонід Войнаш.
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