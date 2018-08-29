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На мості через річку Тетерів, що у селі Висока Піч, завершується спорудження тимчасового проїзду

На мості через річку Тетерів, що у селі Висока Піч, завершується спорудження тимчасового проїздуТривають роботи з поточного середнього ремонту мосту через річку Тетерів на кілометрі 30+683 шляху Житомир-Чернівці у Житомирському районі.

Роботи виконуються на замовлення Служби автомобільних доріг у Житомирській області за кошти з держбюджету. Сума договору становить 16 мільйонів та майже 250 тисяч гривень.

Відповідно до результатів державних закупівель роботи виконує ПрАТ «Містобудівне управління – 3».

Після ремонту штучної споруди проїжджа частина розшириться з 7 до 8 метрів. Крім того, передбачено влаштувати нові тротуари, бар’єрне та перильне огородження, покриття на мості та виконати роботи з безпеки руху.

Гарантійний строк на штучні споруди після приймання виконаних робіт становить 10 років.

Незабаром для транзитного транспорту на період ремонту буде діяти об’їзд мосту за напрямком: Залужне – Романів – Чуднів, технологічний транспорт може скористатися тимчасовим проїздом, що споруджений паралельно штучній споруді.

Прес-служба САД у Житомирській області
На мості через річку Тетерів, що у селі Висока Піч, завершується спорудження тимчасового проїзду
На мості через річку Тетерів, що у селі Висока Піч, завершується спорудження тимчасового проїзду
На мості через річку Тетерів, що у селі Висока Піч, завершується спорудження тимчасового проїзду
На мості через річку Тетерів, що у селі Висока Піч, завершується спорудження тимчасового проїзду
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