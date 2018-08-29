Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 18:09 – На мості через річку Тетерів, що у селі Висока Піч, завершується спорудження тимчасового проїзду 
  • 14:03 – На Житомирщині поліцейські виявили більше сотні нелегальних мігрантів 
  • 23:03 – На Житомирщині судитимуть організовану групу за численні крадіжки, скоєні на території семи районів 
  • 13:20 – У Коростені поліція швидко розшукала заїжджого грабіжника 
  • 11:30 – Поліська молодь успішно відзначила День Незалежності 

На Житомирщині поліцейські виявили більше сотні нелегальних мігрантів

На Житомирщині поліцейські виявили більше сотні нелегальних мігрантівУпродовж серпня поліцейські спільно з міграційною службою виявили близько 126 адміністративних порушень, вчинених громадянами інших держав. Усі вони пов’язані із правилами перебування в Україні. Так, 66 осіб взагалі не мали жодних підстав для знаходження в Україні. Також поліцейські розкрили 5 із 10 зареєстрованих упродовж місяця кримінальних діянь, учинених іноземцями.

В області продовжуються заходи поліції та міграційної служби по виявленню осіб, які незаконно або з порушеннями законодавства перебувають в Україні. У ході спільних рейдів правоохоронцями на території Житомирщини виявлено 66 нелегальних мігрантів. Відносно 60 з них за клопотанням поліції уже прийнято рішення про примусове повернення до країн громадянства, ще 9 особам заборонено подальший в’їзд в Україну.

Загалом упродовж серпня 126 іноземців, які допустили порушення, пов’язані із правилами проживання в Україні, за матеріалами поліції були притягнені працівниками міграційної служби до адміністративної відповідальності.

Однак нині проводиться досудове розслідування і за 10 фактами кримінальних діянь, учинених громадянам інших держав. Йдеться про крадіжки, нанесення легких тілесних ушкоджень та скоєння дорожньо-транспортних пригод.

Так, 16 серпня оперативники кримінальної поліції Житомирського відділу затримали на одній з вулиць обласного центру чоловіка відразу після вчинення ним крадіжки з автомобіля. Упродовж серпня це уже друге затримання вихідця з кавказького регіону при схожих обставинах. Цього разу він намагався заволодіти рюкзаком з грошима та банківськими картками з салону «ЗАЗ Таврія».

Як прокоментував начальник ГУНП В’ячеслав Печененко, поліція значно активізувала заходи з протидії саме «кримінальній міграції» упродовж 2017-2018 років. І перевірки громадян інших держав – лише видима частина роботи з недопущення впливу «авторитетів» на ситуацію в Україні. Тому до цих заходів поряд з поліцією залучені підрозділи Державної прикордонної та міграційної служб, інші правоохоронні відомства.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 136
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині поліцейські упродовж серпня виявили понад 200 іноземців-порушників
» На Житомирщині поліцейські затримали трьох нелегальних старателів
» На Житомирщині поліцейські виявили трьох заблукалих нелегальних мігрантів з Індії
» На Житомирщині перевірили студентів-мігрантів
» За поданням житомирської міліції 14 незаконних мігрантів було видворено за межі України
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
З життя пішов сенатор Джон Маккейн
Україна та ЄС домовилися продовжити та прискорити реформу у сфері боротьби з корупцією
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
У КНДР демонтують ядерний полігон – розвідка
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+