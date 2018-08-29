На Житомирщині поліцейські виявили більше сотні нелегальних мігрантів

Упродовж серпня поліцейські спільно з міграційною службою виявили близько 126 адміністративних порушень, вчинених громадянами інших держав. Усі вони пов’язані із правилами перебування в Україні. Так, 66 осіб взагалі не мали жодних підстав для знаходження в Україні. Також поліцейські розкрили 5 із 10 зареєстрованих упродовж місяця кримінальних діянь, учинених іноземцями.
В області продовжуються заходи поліції та міграційної служби по виявленню осіб, які незаконно або з порушеннями законодавства перебувають в Україні. У ході спільних рейдів правоохоронцями на території Житомирщини виявлено 66 нелегальних мігрантів. Відносно 60 з них за клопотанням поліції уже прийнято рішення про примусове повернення до країн громадянства, ще 9 особам заборонено подальший в’їзд в Україну.
Загалом упродовж серпня 126 іноземців, які допустили порушення, пов’язані із правилами проживання в Україні, за матеріалами поліції були притягнені працівниками міграційної служби до адміністративної відповідальності.
Однак нині проводиться досудове розслідування і за 10 фактами кримінальних діянь, учинених громадянам інших держав. Йдеться про крадіжки, нанесення легких тілесних ушкоджень та скоєння дорожньо-транспортних пригод.
Так, 16 серпня оперативники кримінальної поліції Житомирського відділу затримали на одній з вулиць обласного центру чоловіка відразу після вчинення ним крадіжки з автомобіля. Упродовж серпня це уже друге затримання вихідця з кавказького регіону при схожих обставинах. Цього разу він намагався заволодіти рюкзаком з грошима та банківськими картками з салону «ЗАЗ Таврія».
Як прокоментував начальник ГУНП В’ячеслав Печененко, поліція значно активізувала заходи з протидії саме «кримінальній міграції» упродовж 2017-2018 років. І перевірки громадян інших держав – лише видима частина роботи з недопущення впливу «авторитетів» на ситуацію в Україні. Тому до цих заходів поряд з поліцією залучені підрозділи Державної прикордонної та міграційної служб, інші правоохоронні відомства.
Відділ комунікації поліції Житомирської області