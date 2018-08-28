На Житомирщині судитимуть організовану групу за численні крадіжки, скоєні на території семи районів

Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння численних крадіжок організованою групою на території області.
Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 185 (таємне викрадення чужого майна, вчинене організованою групою) КК України затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті.
Як повідомлялося раніше, чотирьох жителів Житомирщини, 48-39 років, раніше неодноразово судимих за умисні тяжкі злочини (грабежі, крадіжки, розбої) обвинувачують у викраденні чужого майна на суму майже 200 тис грн.
Досудовим розслідуванням установлено, що зазначені особи, діючи у складі організованої злочинної групи, протягом січня-квітня цього року скоїли низку крадіжок на території Хорошівського, Романівського, Житомирського, Коростенського, Чуднівського, Новоград-Волинського та Любарського районів.
Проникаючи вночі у магазини, зловмисники викрадали все, що потрапляло під руки: побутову техніку, продукти харчування, алкоголь, сигарети, чай, фрукти, кондитерські вироби і навіть дитячі іграшки.
Правоохоронцями встановлено понад десяток епізодів крадіжок. Останньою стала 13 нічна крадіжка у продуктовому магазині, під час якої і були затримані учасники злочинної групи.
Досудове розслідування проводило слідче управління Головного управління Нацполіції в області.
Обвинувачення у справі під час розгляду в суді забезпечуватиме прокуратура області.
Додатково: за скоєння зазначених злочинів передбачене покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Прес-служба прокуратури Житомирської області