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На Житомирщині судитимуть організовану групу за численні крадіжки, скоєні на території семи районів

На Житомирщині судитимуть організовану групу за численні крадіжки, скоєні на території семи районів Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння численних крадіжок організованою групою на території області.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 185 (таємне викрадення чужого майна, вчинене організованою групою) КК України затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті.

Як повідомлялося раніше, чотирьох жителів Житомирщини, 48-39 років, раніше неодноразово судимих за умисні тяжкі злочини (грабежі, крадіжки, розбої) обвинувачують у викраденні чужого майна на суму майже 200 тис грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що зазначені особи, діючи у складі організованої злочинної групи, протягом січня-квітня цього року скоїли низку крадіжок на території Хорошівського, Романівського, Житомирського, Коростенського, Чуднівського, Новоград-Волинського та Любарського районів.

Проникаючи вночі у магазини, зловмисники викрадали все, що потрапляло під руки: побутову техніку, продукти харчування, алкоголь, сигарети, чай, фрукти, кондитерські вироби і навіть дитячі іграшки.

Правоохоронцями встановлено понад десяток епізодів крадіжок. Останньою стала 13 нічна крадіжка у продуктовому магазині, під час якої і були затримані учасники злочинної групи.

Досудове розслідування проводило слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

Обвинувачення у справі під час розгляду в суді забезпечуватиме прокуратура області.

Додатково: за скоєння зазначених злочинів передбачене покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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