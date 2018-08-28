У Коростені поліція швидко розшукала заїжджого грабіжника

24-річного запоріжця поліцейські затримали за обґрунтованою підозрою у пограбуванні привокзального магазина у райцентрі. Усі обставини слідчі з’ясовують у ході розпочатого досудового розслідування.
Надвечір 24 серпня до Коростенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з невеличкого магазина, розташованого поблизу місцевого залізничного вокзалу, невідомий викрав касу.
За словами продавчині працівники підрозділу реагування патрульної поліції з’ясували, що до приміщення торгівельного закладу під виглядом покупця зайшов незнайомець. Вибравши зручний момент, він вихопив зі столу коробку із грошима, де знаходилися близько 2 тисяч гривень виручки, та втік. Жінка змогла назвати прикмети зухвальця і зазначила, що до цього моменту раніше ніколи не бачила його у магазині.
Провівши необхідні першочергові заходи, у тому числі обстеживши територію довкола, правоохоронці помітили схожого за прикметами молодика на одній з вулиць. Продавчиня упізнала у ньому ймовірного грабіжника. Викрадене у нього вилучили.
Відтак затриманим у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України виявився 24-річний житель Запоріжжя. За його словами, він випадково опинився у Коростені, помилившись електропотягом. Що спонукало молодика до злочину, слідчі з’ясовують у рамках розпочатого за ч.1 ст.186 (Грабіж) ККУ кримінального провадження. Водночас затриманого перевіряють на причетність до інших подібних злодіянь у райцентрі.
За чинним законодавством чоловікові може загрожувати покарання від штрафу і аж до 4 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Житомирської області