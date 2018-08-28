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Поліська молодь успішно відзначила День Незалежності

Поліська молодь успішно відзначила День Незалежності24 серпня, у літньому театрі "Ракушка" м. Житомира з успіхом відбувся головний молодіжний захід до Дня Незалежності України - щорічний патріотично-мистецький фестиваль "МОЛОДЬ ВІДЗНАЧАЄ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ–2018", організований за підтримки управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, управління культури Житомирської міськради та концертно-видовищного об'єднання "Шоу Сергія Вікторова". Протягом святкового вечора глядачі згадували імена гетьманів України, дізнавались, як відзначають День Незалежності у різних країнах, співали відомі українські пісні та отримували за це пам'ятні сувеніри з українською символікою.

Фестиваль відкрився змаганням з пауерліфтингу на Кубок губернатора Житомирської області від обласної федерації пауерліфтингу. З привітальним словом до житомирян звернулись зі сцени заступник голови Житомирської облдержадміністрації Олексій Ясюнецький та начальник обласного управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Світлана Гресь.

У програмі гала-концерту "Українські хіти – від минулого до сучасного" взяли участь кращі молодіжні творчі колективи та виконавці Житомирщини – лауреати Всеукраїнського конкурсу сучасного танцю "Глобал Денс Фест", переможці українського етапу чемпіонату світу "Хіп Хоп Інтернешнел Юкрейн - 2017", лауреати всеукраїнського чемпіонату "The Challenge-2018" - танцювальна команда "T-SQUAD", танцювальні колективи "TS-Two", "TS-One", "MTV-Pro", "Ladies Dance", переможці всеукраїнських пісенних змагань, конкурсу патріотичної пісні "Пам'ять жива" - Аріна Литвинчук, Анастасія Навольнєва, Ольга Рибчинська, Анастасія Затолюк, Наталія Пацьола, Юлія Нагорна, Марина Бойко, Орина Батюта, соліст вокальної студії "Акорд" Денис Любченко, вихованці академії східного танцю "Hot Arabian Dance", солісти житомирської вокальної студії "Бренд" – Анастасія Єдлінська, Володимир Мінасян, Оксана Мельник, Анна Яцик, Тетяна Литвиненко і багато інших.

Житомирська фешн-студія моделей "ELITE Brilliant Models" провела урочисте нагородження переможниць у призових номінаціях змагання "Королева Дня Незалежності-2018": звання "ІІ Віце Королева Дня Незалежності" отримала житомирянка Марія Корінець, "І Віце Королева Дня Незалежності" – житомирянка Анастасія Сірош, а головну номінацію "Королева Дня Незалежності-2018" отримала Анастасія Бабій.

А біля входу до літнього театру "Ракушка" проводились творчі зустрічі, майстер-класи, руханки, працював арт-майданчик "Поліські відеопривітання з Днем Незалежності", де кожен бажаючий житомирянин мав змогу записати власне відеопривітання, волонтери дарували глядачам синьо-жовті повітряні кульки на честь Дня Незалежності України.

Завершив гала-концерт довгоочікуваний глядачами європейський хіт-парад open air від гостя фестивалю - відомого ді-джея CHE.

Генеральний медіа-партнер заходу - телерадіокомпанія "ЕФІР" та радіо "ХІТ FM", "Радіо Рокс", "Русское" радіо Україна". Ексклюзивний медіа-партнер - газета "20 хвилин". Ексклюзивний радіо-партнер – "Житомирська хвиля". Інформаційні партнери – РА "Прайм", інтернет-сайти: zhitomir.info, 0412.ua, Афіша Житомира, Moemisto.ua, Zamkova.info, dks.com.ua, Vgolos.zt.ua, Житомир Life, zt.20minut.ua, Житомир Today, газети "Авізо", "Імперія-TV", "Пульс".
Поліська молодь успішно відзначила День Незалежності
Поліська молодь успішно відзначила День Незалежності
Поліська молодь успішно відзначила День Незалежності
Поліська молодь успішно відзначила День Незалежності
Поліська молодь успішно відзначила День Незалежності
Поліська молодь успішно відзначила День Незалежності
Поліська молодь успішно відзначила День Незалежності
Поліська молодь успішно відзначила День Незалежності
Поліська молодь успішно відзначила День Незалежності
Поліська молодь успішно відзначила День Незалежності
Поліська молодь успішно відзначила День Незалежності
Поліська молодь успішно відзначила День Незалежності
Поліська молодь успішно відзначила День Незалежності
Поліська молодь успішно відзначила День Незалежності
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