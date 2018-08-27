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Житомирські пенсіонери отримують cashback за комунальні платежі у Приват24

Житомирські пенсіонери отримують cashback за комунальні платежі у Приват24ПриватБанк повертає пенсіонерам 5 гривень за кожен комунальний платіж у Приват24.

Пенсіонери, які раніше постійно сплачували за комунальні послуги у касі ПриватБанку, перейшовши на самостійну оплату у Приват24, будуть отримувати по 5 грн за кожну платіжку.

Акція ПриватБанку “Тримай п’ять” стартувала на початку серпня 2018 року і триватиме до 31 жовтня 2018 року.

“Ми прагнемо допомогти нашим бабусям і дідусям опанувати інновації, технології, які полегшують життя. Адже, сплачуючи за комуналку через інтернет-банкінг, навіть не потрібно виходити з дому і тим паче не треба йти в банк у касу. При необхідності наші працівники готові навчити, показати, як користуватись Приват24”, - розповів керівник напрямку Просування соціальних програм Житомирського РУ ПриватБанку Іван Чекреньов.

Взяти участь в акції можна, здійснюючи як разові оплати у Приват24, так і встановивши послугу “Регулярний платіж”.

Cashback (5 грн за кожну платіжку) виплачується щомісяця на пенсійну картку клієнта не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

Оформити пенсійну картку ПриватБанку можна у будь-якому із 60 відділень ПриватБанку на Житомирщині.

Наразі кожен четвертий український пенсіонер отримує пенсію за допомогою пенсійної картки ПриватБанку. У Житомирській області 107 тис. пенсіонерів довірили свою пенсію ПриватБанку.
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