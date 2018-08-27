Житомирські пенсіонери отримують cashback за комунальні платежі у Приват24

ПриватБанк повертає пенсіонерам 5 гривень за кожен комунальний платіж у Приват24.
Пенсіонери, які раніше постійно сплачували за комунальні послуги у касі ПриватБанку, перейшовши на самостійну оплату у Приват24, будуть отримувати по 5 грн за кожну платіжку.
Акція ПриватБанку “Тримай п’ять” стартувала на початку серпня 2018 року і триватиме до 31 жовтня 2018 року.
“Ми прагнемо допомогти нашим бабусям і дідусям опанувати інновації, технології, які полегшують життя. Адже, сплачуючи за комуналку через інтернет-банкінг, навіть не потрібно виходити з дому і тим паче не треба йти в банк у касу. При необхідності наші працівники готові навчити, показати, як користуватись Приват24”, - розповів керівник напрямку Просування соціальних програм Житомирського РУ ПриватБанку Іван Чекреньов.
Взяти участь в акції можна, здійснюючи як разові оплати у Приват24, так і встановивши послугу “Регулярний платіж”.
Cashback (5 грн за кожну платіжку) виплачується щомісяця на пенсійну картку клієнта не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.
Оформити пенсійну картку ПриватБанку можна у будь-якому із 60 відділень ПриватБанку на Житомирщині.
Наразі кожен четвертий український пенсіонер отримує пенсію за допомогою пенсійної картки ПриватБанку. У Житомирській області 107 тис. пенсіонерів довірили свою пенсію ПриватБанку.