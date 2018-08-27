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Житомирські оперативники розшукали та затримали угонщика-рецидивіста

Житомирські оперативники розшукали та затримали угонщика-рецидивіста22-річного молодика, обґрунтовано підозрюваного у причетності до викрадення «Газелі» з гаража підприємства у січні п.р., поліцейські викрили у вчиненні ще кількох подібних злодіянь. Нині спритник затриманий і за рішенням суду взятий під варту.

У середині серпня до Житомирського відділу поліції звернувся 23-річний житомирянин із повідомленням про викрадення незнайомцем його автівки «BMW 530» з території сервісного центру.

– Розслідуючи відповідне кримінальне провадження, поліцейські зібрали відомості, які дозволили встановити особу можливого угонщика, - розповів т.в.о. начальника Житомирського ВП ГУНП Олександр Прокопчук. – Це міг бути 22-річний житель Житомирського району. Він розшукувався нами як особа, яка переховується від слідства за фактами крадіжки та незаконного заволодіння транспортним засобом, учинених раніше.

У січні поточного року з гаража одного з житомирських підприємств парубок разом з поплічниками викрали інструменти та угнали «Газель». У подальшому машину розукомплектували в орендованому приміщенні для продажу. За цим заняття молодика і застали оперативники. Тоді суд обрав для нього міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Уже за місяць молодик проігнорував свій статус і втік з дому. Відтак 22-річного фігуранта було оголошено у розшук.

У результаті вжитих заходів оперативники встановили місцезнаходження підозрюваного і 22 серпня розшуківці місцевого відділу поліції затримали його у Житомирі.

Нині зібрані докази вчинення парубком двох угонів автомобілів в обласному центрі. Крім того, оперативники мають обґрунтовані підозри щодо його причетності щонайменше ще до двох подібних правопорушень на території області.

Днями суд повторно обрав затриманому міру запобіжного заходу, підтримавши ініціативу поліції про взяття підозрюваного під варту.

За чинним законодавством молодикові може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
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