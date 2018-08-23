Розкрито вбивство житомирянина, знайденого поблизу цвинтара

22 серпня розшуківці кримінальної поліції ГУНП затримали 64-річного жителя обласного центру за обгрунтованою підозрою у причетності до вбивства знайомого. Тіло чоловіка було виявлене 20 серпня на околиці міського кладовища з рубленими ранами. Триває встановлення всіх обставин.
20 серпня до поліції надійшло повідомлення від таксиста про те, що під час виконання замовлення (підвозу людей до центрального міського кладовища) він помітив у чагарнику закривавленого чоловіка, який лежав на землі. Заявник назвав приблизно місце його розташування, однак не міг з впевненістю сказати, чи той живий, чи ні.
На місце події, у лісовий масив неподалік с. Тетерівки, для перевірки інформації виїхала група реагування ПП Житомирського відділення поліції. Тіло чоловіка правоохоронці знайшли у меліоративному каналі, прикидане гілками. Сумнів щодо його насильницької смерті наявні на тілі травми не залишали.
Відтак на місце прибули слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області та місцевого відділення, кінологи і працівники інших підрозділів поліції.
- Першочерговим завданням для нас було встановити особу знайденого чоловіка, - розповів начальник ГУНП В’ячеслав Печененко. – У результаті низки заходів та перевірок уже наступного дня ми знали, що загиблий - 64-річний житель обласного центру. Далі тривала робота по відтворенню подій його життя упродовж останнього періоду.
Таким чином оперативникам вдалось встановити, що чоловіка бачили 19 серпня увечері в одному із житомирських кафе. Звідти він пішов не один.
Як нині відомо, того вечора пенсіонер побував у гостях у знайомого, якого випадково зустрів. Між чоловіками під час спільного чаркування виник раптовий конфлікт, що і закінчився смертельним травмуванням загиблого. Згодом його опонент знайшов можливість вивезти з дому тіло та залишити у лісовому чагарнику.
22 серпня підозрюваний був затриманий відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Свою причетність до злочину 64-річний чоловік визнає.
Відповідно до санкції статті 115 (Умисне вбивство) ККУ, за якою проводиться досудове розслідування, йому може загрожувати покарання на термін від 7 до 15 років.
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