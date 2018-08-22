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У Житомирі викрито нелегальний цех, де вилучено 10 кг бурштину та верстати для його обробки

У Житомирі викрито нелегальний цех, де вилучено 10 кг бурштину та верстати для його обробкиОргани прокуратури Житомирської області спільно з правоохоронними органами продовжують вживати заходи, спрямовані на протидію незаконному видобутку бурштину та викриття нелегальних цехів з обробки коштовного каміння.

Так, Коростенською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом організації незаконного видобутку бурштину на території Овруцького району.

У ході проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що незаконно видобутий бурштин із самовільних копалень, що в Овруцькому районі, для подальшої обробки направляється до Житомира. А вже в обласному центрі бурштин обробляється у спеціально обладнаному цеху, розташованому у приміщенні, яке перебуває у володінні ПАТ «Укртелеком».

У середу, 22 серпня 2018 року, за процесуального керівництва Коростенської місцевої прокуратури, працівники Управління захисту економіки в області та слідчого управління Головного управління Нацполіції в області у нелегальному цеху провели санкціонований обшук, під час якого вилучили близько 10 кг обробленого каміння й необробленого бурштину-сирцю та 7 верстатів для обробки бурштину, загальною вартістю майже 600 тис грн.

На даний час у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення) КК України триває досудове розслідування, яке проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
У Житомирі викрито нелегальний цех, де вилучено 10 кг бурштину та верстати для його обробки
У Житомирі викрито нелегальний цех, де вилучено 10 кг бурштину та верстати для його обробки
У Житомирі викрито нелегальний цех, де вилучено 10 кг бурштину та верстати для його обробки
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