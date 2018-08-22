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Як відзначатимуть День Незалежності у Житомирі. План заходів

Як відзначатимуть День Незалежності у Житомирі. План заходівТрадиційно у День Незалежності України, 24 серпня, у літньому театрі "Ракушка" та прилеглій до нього території міського парку культури та відпочинку ім. Ю. Гагаріна краща творча молодь Житомирщини проведе щорічний фестиваль "МОЛОДЬ ВІДЗНАЧАЄ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ–2018".

Серед організаторів - управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, управління культури Житомирської міськради, молодіжні організації, волонтери та громадські активісти.

Новий, осучаснений формат заходу презентуватиме гала-концерт "УКРАЇНСЬКІ ХІТИ – ВІД МИНУЛОГО ДО СУЧАСНОГО", змагання з пауерліфтингу (жиму лежачи) на Кубок губернатора Житомирської області від обласної федерації пауерліфтингу, урочисте визначення Короля Дня Незалежності, інтерактивний конкурс-буріме "Розкажи мені про Батьківщину" на кращий патріотичний слоган до Дня Незалежності, проведення молодіжних акцій, творчих зустрічей, майстер-класів, а також музичний хіт-парад open air від відомого ді-джея CHE.

День Незалежності України. План заходів на 24 серпня 2018 р.

Локація: літній театр "Ракушка" міського ПКіВ ім. Ю. Гагаріна

16.00 – 22.00 – головна сцена літнього театру "Ракушка" – фестиваль "Молодь відзначає Незалежність-2018"
- "Незалежна країна" - театралізована руханка з синьо-жовтими кульками за участю всіх учасників мистецької частини фестивалю та глядачів,
- змагання з пауерліфтингу до Дня Незалежності України на Кубок губернатора Житомирської області,
- тематична частина до Дня Незалежності України: інформація про історію Дня Незалежності України, як відзначають День Незалежності в інших європейських країнах, звичаї та традиції європейських столиць,
- молодіжна патріотично-мистецька програма "Україна – це Європа",
- "Розкажи мені про Батьківщину" – фінал конкурсу-буріме на кращий патріотичний слоган до Дня Незалежності,
- концертні програми колективів корпорації сучасного танцю "T-SQUAD" та академії східного танцю "Hot Arabian Dance",
- урочисте відзначення Короля та Королеви Дня Незалежності України,
- гала-концерт "УКРАЇНСЬКІ ХІТИ – ВІД МИНУЛОГО ДО СУЧАСНОГО",
- незалежний хіт-парад open air від dj CHE

15.00 - майданчик на вході до літнього театру "Ракушка" та пішохідна зона:
- "Розкажи мені про Батьківщину" - конкурс-буріме на кращий патріотичний слоган до Дня Незалежності,
- "Україна у серці" – патріотична молодіжна руханка,
- арт-майданчик "Відео-привітання з Днем Незалежності без слів",
- майстер-класи від управління патрульної поліції у м. Житомирі стосовно прав та обов'язків житомирян,
- виставка творчих робіт української тематики "Золоті руки" ,
- проведення акцій соціальної тематики, творчих зустрічей.

Генеральний медіа-партнер заходу - телерадіокомпанія "ЕФІР" та радіо "ХІТ FM", "Радіо Рокс", "Русское" радіо Україна". Ексклюзивний медіа-партнер - газета "20 хвилин". Ексклюзивний радіо-партнер – "Житомирська хвиля". Інформаційні партнери – РА "Прайм", інтернет-сайти: zhitomir.info, 0412.ua, Афіша Житомира, Moemisto.ua, Zamkova.info, dks.com.ua, Vgolos.zt.ua, Житомир Life, zt.20minut.ua, Житомир Today, газети "Авізо", "Імперія-TV", "Пульс".

Отож, чекаємо на вас у п'ятницю, 24 серпня з 15 до 22 години у літньому театрі "Ракушка" міського парку культури і відпочинку, щоб разом відзначити День Незалежності України!
Як відзначатимуть День Незалежності у Житомирі. План заходів
Як відзначатимуть День Незалежності у Житомирі. План заходів
Як відзначатимуть День Незалежності у Житомирі. План заходів
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