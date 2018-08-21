Житомирянин купив лінійку за 7 тисяч гривень замість кортика

20 серпня до поліції звернувся житомирянин із заявою про ошуканство у результаті віртуальної покупки. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та застерігають громадян від проведення передоплати товарів, замовлених через інтернет-мережу.
Житель обласного центру спокусився на пропозицію придбати колекційний морський кортик 1945 року випуску. Оголошення про його продаж чоловік знайшов на популярному сайті он-лайн покупок. Зв’язавшись по телефону з власником, обговорив усі деталі угоди і навіть отримав додаткові фото товару. Відтак чоловік, не вагаючись, наступного ж дня перерахував на вказаний продавцем банківський рахунок 7 тисяч гривень за омріяну річ. У відповідь отримав номер поштового відправлення.
Коли чоловік прийшов за своєю покупкою до відділення зв’язку, то виявив у пакеті замість кортика… лінійку.
Із заявою про шахрайство 52-річний чоловік звернувся до поліції.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні слідчо-розшукові дії для встановлення особи ошуканця.
Водночас поліцейські застерігають: по-перше, усі угоди зі зброєю повинні проводитись лише через спеціалізовані магазини, інакше ви теж стаєте порушниками закону. По-друге, повна передоплата товару – у 90% випадків свідчить про недоброчесні наміри продавців. Уникайте таких покупок та уважно вивчайте відгуки про ваших потенційних віртуальних партнерів.
- Загалом лише упродовж минулого тижня до поліції Житомирщини звернулись 20 громадян із заявами про шахрайства. У більшості випадків це люди після 50-річного віку, які повірили у байки про потрапляння рідних у ДТП або інші неприємні ситуації, від наслідків яких необхідно «відкуплятись», - прокоментував начальник ГУНП в області В’ячеслав Печененко під час аналізу оперативної ситуації за вказаний період. – Ми розслідуємо усі факти, але застерігаємо жителів від необдуманих вчинків.
Відділ комунікації поліції Житомирської області