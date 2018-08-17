Водія вантажівки-учасниці ДТП, в якій загинуло двоє людей, затримано

16 серпня у рамках досудового розслідування поліція затримала 51-річного громадянина Туреччини. Чоловік 15 серпня у Брусилівському районі Житомирщини не впорався з керуванням вантажівкою та скоїв дорожньо-транспортну пригоду, у результаті якої смертельні травмування отримали двоє людей.
ДТП сталася близько 6.10 на 70 км автодороги Київ – Чоп в с. Ставищі Брусилівського району. Керманич вантажівки відразу залишив місце пригоди. Його особу поліцейські встановили і того ж дня оголосили іноземця у розшук.
16 серпня чоловік через адвоката звернувся до Броварського відділу поліції та повідомив про свою причетність до дорожньо-транспортної пригоди.
Цього ж дня іноземець був затриманий слідчими Слідчого управління ГУНП в Житомирській області у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Нині йому оголошено про підозру у вчиненні правпорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Поліцією ініціюється тримання під вартою.
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