За незаконне видобування бурштину в Олевському районі цьогоріч засуджено 45 осіб

Коростенська місцева прокуратура забезпечила участь у судовому розгляді обвинувального акту стосовно жителя Олевського району, який вчинив кримінальне правопорушення за ч.3 ст. 15 (незакінчений замах на вчинення злочину), ч. 2 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення) КК України.
Вироком Олевського районного суду особу визнано винною у скоєнні злочину та призначено покарання у виді штрафу у розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 6 800 грн.
Про це повідомив заступник керівника Коростенської місцевої прокуратури Андрій Мамкута.
У судовому засіданні доведено, що чоловік за допомогою мотопомпи та обладнання до неї, шляхом вимивання водою породи, протиправно намагався видобувати бурштин на земельній ділянці лісового масиву, розташованого неподалік одного із сіл Олевського району. Завадили незаконному видобутку коштовного каміння правоохоронці, які затримали особу на місці злочину.
«Судом враховано, що обвинувачений притягується до кримінальної відповідальності вперше, визнав свою винність у судовому засіданні, щиро розкаявся, позитивно характеризується за місцем проживання, а також є інвалідом другої групи та має на утриманні неповнолітню дитину», - розповів Андрій Мамкута.
Заступник керівника місцевої прокуратури додав, що загалом цьогоріч зареєстровано 34 кримінальних провадження за фактами незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, у яких процесуальне керівництво здійснює Коростенська місцева прокуратура. Також з початку року закінчено розслідування та з обвинувальними актами скеровано до суду 20 кримінальних проваджень.
«Крім цього, прокурорами підтримано державне обвинувачення у 23-х справах стосовно 45 осіб за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст.15, ч. 2 ст. 240 КК України, у яких Олевським районним судом постановлено вироки. Покарання у виді штрафу призначено 16 особам, 23-х осіб засуджено до позбавлення або обмеження волі із застосуванням ст. ст. 75, 76 КК України, до окремих осіб застосовано примусові заходи виховного характеру», - додав Андрій Мамкута.
Прес-служба прокуратури Житомирської області