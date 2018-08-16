Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 17:22 – За незаконне видобування бурштину в Олевському районі цьогоріч засуджено 45 осіб 
  • 16:26 – У Житомирі дільничний офіцер затримав утікача з місця примусового лікування 
  • 12:37 – На Житомирщині за добу у ДТП загинуло два військовослужбовці 
  • 10:49 – Під Житомиром у ДТП загинув учасник АТО, який їхав на власне весілля 
  • 09:28 – У ході розслідування діяльності наркоугрупування поліцією проведено півсотні обшуків 

У Житомирі дільничний офіцер затримав утікача з місця примусового лікування

У Житомирі дільничний офіцер затримав утікача з місця примусового лікування15 серпня в обідню пору дільничний Юрій Кудревич під час роботи на території обслуговування помітив чоловіка, який має психічні захворювання, однак у середині липня залишив місце примусового лікування. Затримати утікача капітану поліції вдалося лише після майже півгодинного переслідування по околиці обласного центру.

Повідомлення про самовільне залишення одним із хворих психофізіологічного інтернату до поліції надійшло 13 липня. Раніше чоловік проживав в обласному центрі, однак втратив соціальні зв’язки і фактично уже не мав житла. Час від часу він проходив лікування у специфічному закладі для людей з розладами психіки.

Тож про ймовірність його появи на території Житомира дільничний знав, оскільки той неодноразово потрапляв у поле зору через дрібні крадіжки або інші протиправні вчинки.

- Я повертався із вул. Офіцерської, де розбирався по заяві, - розповідає Юрій Кудревич, - І на узбіччі дороги, майже у кущах, побачив розшукуваного. Раніше ми його уже затримували, тож він мене знав.

Помітивши поліцейського, 29-річний чоловік намагався щодоху втекти на велосипеді. Однак дільничний завдяки належній фізичній підготовці зумів його наздогнати.

У ході затримання чоловік чинив непокору та травмував офіцера. Втім це йому не допомогло – кайданки дільничний на нього таки одяг та передав прибулим колегам. Згодом утікача повернули до лікувального закладу.

- Самого ж Юрія госпіталізували до травматологічного відділення, де він перебуває на стаціонарному лікуванні, - прокоментував заступник начальника Управління превентивної діяльності Микола Пархомчук. – А за цим фактом розпочато досудове розслідування.

Попередня правова кваліфікація події – ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. У рамках розслідування буде призначено відповідну експертизу щодо осудності чоловіка. Умисне заподіяння поліцейському тілесних ушкоджень карається обмеженням або позбавленням волі терміном до 5 років.

Крім того, поліцейські перевіряють належність вилученого у чоловіка велосипеда та чотирьох мобільних телефонів.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
У Житомирі дільничний офіцер затримав утікача з місця примусового лікування
У Житомирі дільничний офіцер затримав утікача з місця примусового лікування
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 51
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирі дільничний, розбираючись зі скаргами сусідів, виявив підпільну нарколабораторію (ФОТО)
» У Новограді-Волинському дільничний затримав молодика, який вештався поблизу школи зі шприцами з опієм
» У Бердичівському районі селяни допомогли поліцейським викрити злодіїв (ФОТО)
» У Житомирі робітника-крадія допоміг встановити дільничний
» У Брусилові поліцейські усю ніч розшукували маленького утікача
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Україна та ЄС домовилися продовжити та прискорити реформу у сфері боротьби з корупцією
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
У КНДР демонтують ядерний полігон – розвідка
ПАРЄ визнала окупацію частини Донбасу Росією
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+