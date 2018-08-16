У Житомирі дільничний офіцер затримав утікача з місця примусового лікування

15 серпня в обідню пору дільничний Юрій Кудревич під час роботи на території обслуговування помітив чоловіка, який має психічні захворювання, однак у середині липня залишив місце примусового лікування. Затримати утікача капітану поліції вдалося лише після майже півгодинного переслідування по околиці обласного центру.
Повідомлення про самовільне залишення одним із хворих психофізіологічного інтернату до поліції надійшло 13 липня. Раніше чоловік проживав в обласному центрі, однак втратив соціальні зв’язки і фактично уже не мав житла. Час від часу він проходив лікування у специфічному закладі для людей з розладами психіки.
Тож про ймовірність його появи на території Житомира дільничний знав, оскільки той неодноразово потрапляв у поле зору через дрібні крадіжки або інші протиправні вчинки.
- Я повертався із вул. Офіцерської, де розбирався по заяві, - розповідає Юрій Кудревич, - І на узбіччі дороги, майже у кущах, побачив розшукуваного. Раніше ми його уже затримували, тож він мене знав.
Помітивши поліцейського, 29-річний чоловік намагався щодоху втекти на велосипеді. Однак дільничний завдяки належній фізичній підготовці зумів його наздогнати.
У ході затримання чоловік чинив непокору та травмував офіцера. Втім це йому не допомогло – кайданки дільничний на нього таки одяг та передав прибулим колегам. Згодом утікача повернули до лікувального закладу.
- Самого ж Юрія госпіталізували до травматологічного відділення, де він перебуває на стаціонарному лікуванні, - прокоментував заступник начальника Управління превентивної діяльності Микола Пархомчук. – А за цим фактом розпочато досудове розслідування.
Попередня правова кваліфікація події – ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. У рамках розслідування буде призначено відповідну експертизу щодо осудності чоловіка. Умисне заподіяння поліцейському тілесних ушкоджень карається обмеженням або позбавленням волі терміном до 5 років.
Крім того, поліцейські перевіряють належність вилученого у чоловіка велосипеда та чотирьох мобільних телефонів.
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