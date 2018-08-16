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На Житомирщині за добу у ДТП загинуло два військовослужбовці

На Житомирщині за добу у ДТП загинуло два військовослужбовціДорожньо-транспортні пригоди, у результаті яких загинули чоловіки, сталися 15 серпня у Житомирському та Чуднівському районі. Уранці на польовій дорозі поблизу с. Краснопіля водій «Skoda Octavia» не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. У післяобідню пору у с. Пряжеві водій ВАЗа наздогнав «Peugeot Partner», що рухалось попереду.

На місцях подій поліцейські зафіксували обставини пригод, за якими розпочато кримінальні провадження.

Так, 27-річний водій «Skoda Octavia», старший солдат, близько 2-3 години ночі, рухаючись по польовій дорозі поблизу с. Краснополя Чуднівського району, на роздоріжжі не впорався з керуванням та в’їхав в лісосмугу, де сталося зіткнення з деревом. Керманич від отриманих травм загинув на місці. 26-річний пасажир, місцевий житель, тілесних ушкоджень не тримав.

О 15.40 на 189 км автодороги Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, поблизу с. Пряжева Житомирського району, 33-річний військовослужбовець, рухаючись у напрямку м. Бердичева наздогнав попутний автомобіль «Peugeot Partner», за кермом якого перебувала 31-річна киянка.
Від отриманих травм чоловік загинув, водійку іншого авто було госпіталізовано.

За наявною інформацією, на момент ДТП швидкість обох автомобілів становила понад 100 км/год.

Щиро співчуваємо родинам загиблих…

Водночас поліцейські застерігають учасників дорожнього руху: лише неухильне дотримання встановлених Правил та особиста відповідальність кожного може зменшити ризики загибелі або травмування на дорозі. Пам’ятайте, що вас чекають удома живим.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
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