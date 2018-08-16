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Під Житомиром у ДТП загинув учасник АТО, який їхав на власне весілля

Під Житомиром у ДТП загинув учасник АТО, який їхав на власне весілляУ Житомирській області в результаті ДТП по дорозі на власне весілля загинув прапорщик, головний сержант 2 МБ 72-ї окремої механізованої бригади Олександр Ліщук. Як повідомляє оперативне командування "Північ", аварія сталася на трасі Житомир-Бердичів 15 серпня о 16:30.

"Отримавши відпустку, Олександр їхав на весілля, яке мало відбутися завтра, в четвер 16 серпня. Та в результаті жахливого ДТП день весілля раптово перетворився на день похорон. Йому було лише 33 роки", - йдеться в повідомленні.

Військовий був на службі у Збройних Силах з 2005 року, на фронті - з 2014. Разом із своїм 2 батальоном захищав Маріуполь, Гуково і Червонопартизанськ, Волноваху і Гранітне, потім був на териконах біля окупованого Докучаєвська, у 2016-2017 році - у Верхньоторецькому. "Головний сержант батальону, дуже добросовісний, зараз теж перебував в зоні виконання бойової задачі на Луганщині", - йдеться в повідомленні. У військового залишилася вагітна наречена.

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