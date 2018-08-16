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  • 09:28 – У ході розслідування діяльності наркоугрупування поліцією проведено півсотні обшуків 

У ході розслідування діяльності наркоугрупування поліцією проведено півсотні обшуків

У ході розслідування діяльності наркоугрупування поліцією проведено півсотні обшуків14 серпня розшуківці та слідчі ГУНП Житомирщини спільно з працівниками Департаментів протидії наркозлочинності та карного розшуку Нацполіції провели 50 санкціонованих обшуків у Дніпропетровській області. З квартир та будинків вилучено боєприпаси, наркотики, гроші, транспортні засоби та інші докази протиправної діяльності масштабного наркоугрупування.

Поліцейські Житомирщини вийшли на масштабний канал поширення наркотичних засобів у ході розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство, що сталося 22 липня у Житомирському районі.

25 липня оперативники кримінальної поліції ГУНП області затримали 32-річного жителя Нікополя Дніпропетровської області. За місцем його тимчасового мешкання у розважальному комплексі Житомирського району було вилучено зброю, боєприпаси та вибухівку. За наявною інформацією, чоловік виконував роль кілера.

28 липня поліцейські затримали лідера злочинного угрупування - 44-річного нікопольця.

Нині завдяки принциповій позиції правоохоронців обох підозрюваних у замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю взято під варту терміном на 60 діб без можливості внесення застави.

Водночас у рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють масштаби протиправної діяльності наркоугрупування, місця виготовлення та збуту наркотичних засобів та інші обставини.

Так, під час обшуків вилучено пістолети, частини до рушниць, глушник, гранати та запали, холодна зброя, набої, до сотні сім-карток різних операторів зв’язку та стільки ж банківських карток, наркотичні речовини рослинного та синтетичного походження, автомобіль «Porshe», електронні сканери, реєстраційні номери автомобілів, документи та довідки з ломбардів, готівку у гривнях та валюті, інші свідчення протиправної діяльності.

- Відтак, окрім уже інкримінованих підозрюваним злочинів, як то замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю, документуємо і виготовлення та торгівлю амфетаміном у масштабних обсягах, - прокоментував начальник ГУНП в Житомирській області В’ячеслав Печененко.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
У ході розслідування діяльності наркоугрупування поліцією проведено півсотні обшуків
У ході розслідування діяльності наркоугрупування поліцією проведено півсотні обшуків
У ході розслідування діяльності наркоугрупування поліцією проведено півсотні обшуків
У ході розслідування діяльності наркоугрупування поліцією проведено півсотні обшуків
У ході розслідування діяльності наркоугрупування поліцією проведено півсотні обшуків
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