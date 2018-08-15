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На Житомирщині поліцейські розшукують водія вантажівки-учасниці ДТП, в якій загинуло двоє людей

15 серпня уранці на 70 км автодороги Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та ВАЗ. У результаті загинув водій та пасажир легковика. Керманич фури з місця пригоди втік. Поліція у ході розслідування встановлює причини та обставини ДТП.

Повідомлення про подію надійшло близько 6.10.

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу с. Ставище Брусилівського району Житомирщини.

Попередньо, водій вантажного автомобіля «VOLVO» (турецька реєстрація номерних знаків) виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-2110.
На Житомирщині поліцейські розшукують водія вантажівки-учасниці ДТП, в якій загинуло двоє людей
На Житомирщині поліцейські розшукують водія вантажівки-учасниці ДТП, в якій загинуло двоє людей
На Житомирщині поліцейські розшукують водія вантажівки-учасниці ДТП, в якій загинуло двоє людей
На Житомирщині поліцейські розшукують водія вантажівки-учасниці ДТП, в якій загинуло двоє людей
На Житомирщині поліцейські розшукують водія вантажівки-учасниці ДТП, в якій загинуло двоє людей

У результаті водій легковика, житель столиці, 1990 р.н., та його пасажир, житель Чернігівщини, 1987 р.н., від отриманих травм загинули.

Керманич вантажівки з місця вчинення дорожньо-транспортної пригоди втік. Поліцейські працюють над встановленням усіх обставин. Триває розшук водія-втікача. Нині з’ясовано, що це громадянин Туреччини, 1967 р.н.

Попередня кваліфікація події – ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нині на ділянці ДТП обмежено рух транспорту. Патрульні поліцейські забезпечують організацію об’їзду місця пригоди суміжною дорогою. Також працюють рятувальники, які ліквідовують виникле внаслідок ДТП загоряння вантажівки.

Водночас поліцейські закликають громадян до пильності та звертаються за допомогою у розшуку винуватця фатальної ДТП. Особа, зображена на фотознімку нижче, може звертатися до медичних закладів або пересуватися убік кордону. Якщо ви помітили схожого за прикметами чоловіка чи володієте інформацією про його можливе місцезнаходження, повідомте про це за номером «102» або зверніться до найближчого відділення поліції.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
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