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На Житомирщині розпочато кримінальне провадження стосовно депутата райради, який умисно не подав декларації

На Житомирщині розпочато кримінальне провадження стосовно депутата райради, який умисно не подав деклараціїНовоград-Волинською місцевою прокуратурою опрацьовано інформацію громадської організації «Всеукраїнський рух проти політичної корупції» «Під контролем» стосовно можливого неподання депутатами Ємільчинської районної ради щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

За результатами вивчення матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення депутатом районної ради кримінального правопорушення за ст. 366-1 КК України (умисне неподання суб’єктом декларування декларації, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції").

Установлено, що приватний підприємець, який займається торгівлею, депутат Ємільчинської районної ради, умисно не подав щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Ємільчинське відділення Новоград-Волинського ВП ГУНП в області.

Процесуальне керівництво здійснює Новоград-Волинська місцева прокуратура.

Додатково: зазначені правопорушення караються штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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