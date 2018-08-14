У Коростені поліцейські розслідують травмування підлітка у ході вуличного конфлікту

13 серпня із лікарні до поліції надійшло повідомлення про надання медичної допомоги 16-річному коростенцю. Під час перевірки інформації, правоохоронці з’ясували, що хлопець отримав травму на вулиці цього ж вечора. Підліток намагався вступитись за незнайому жінку, яку у ході конфлікту бив чоловік.
Подія сталася близько 20.00 по вул. Шевченка м. Коростеня. Між чоловіком та жінкою виник конфлікт, який переріс у штурханину та бійку. Свідками події стали підлітки, які намагались захистити жінку, втрутившись у ситуацію.
У результаті чоловік на зауваження та застереження дітей відреагував агресивно і вдарив одного з них спочатку по велосипеду, з яким підліток спояв поблизу, а потім, діставши, ймовірно, ножа, завдав хлопцеві поранення руки.
Для травмованого викликали швидку медичну допомогу, а обоє учасників конфлікту з місця події втекли. Згодом лікарі діагностували у 16-річного коростенця різано-колоту рану руки та забої.
За цим фактом поліцією розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 （Хуліганство）Кримінального кодексу України.
- Ми встановлюємо усі обставини події та особу агресивного чоловіка, - розповів т.в.о. начальника Коростенського ВП Ігор Прилипко. - Якщо хтось із жителів міста був очевидцем описаної ситуації або має відомості про осіб учасників, просимо звернутись до відділу поліції або повідомити за номером «102».
За подібні дії законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.
Відділ комунікації поліції Житомирської області