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Подробиці затримання підозрюваного у вбивстві 20-річної житомирянки. Фото

Подробиці затримання підозрюваного у вбивстві 20-річної житомирянки. Фото9 серпня розшуківці кримінальної поліції ГУНП Житомирщини затримали 31-річного чоловіка, причетного до вбивства дівчини. Про обставини та мотиви цього злочину журналістам на брифінгу розповів керівник поліції області В’ячеслав Печененко.

6 серпня до поліції надійшло повідомлення про безвісне зникнення 20-річної житомирянки. 8 серпня тіло дівчини було виявлене в яру серед будівельного сміття на околиці с. Бондарців Житомирського району.

За висновком експертів, смерть дівчини настала через задушення.

У рамках розслідування умисного вбивства (ст. 115 ККУ) розшуківці, серед іншого, відпрацьовували коло спілкування загиблої та її знайомих. У результаті вдалося вийти на 31-річного чоловіка, який по-чергово проживав то у Києві, то у Житомирі. Вони були знайомі досить добре і 2 серпня він запросив дівчину на зустріч. По дорозі між ними виник конфлікт.

- Підозрюваний дізнався, що дівчина повідомила про його місце перебування нападникам, які у червні ввірвалися в його орендоване житло у столиці. Тоді чоловіка упродовж кількох днів утримували у гаражі, вимагаючи переоформлення майна, - розповів під час брифінгу В’ячеслав Печененко. – Упродовж доби поліцейські встановили викрадачів чоловіка та затримали організатора злочину, який нині під вартою.

Також упродовж доби розшуківці кримінальної поліції ГУНП розкрили і вбивство дівчини, учинене з помсти.

- Чоловік, погрожуючи пістолетом, намагався змусити дівчину випити у машині заздалегідь приготовану небезпечну суміш, однак вона опиралась і до останнього боролась за життя, - сказав начальник поліції. – Тож підозрюваний задушив її.

Поліцейські затримали його 9 серпня на одній з вулиць обласного центру, коли він прямував до житла чергової співмешканки. У чоловіка вилучили гранату РГД-5, пістолет та вартісні прекурсори.

Нині йому оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Чоловікові загрожує покарання у вигляді ув’язнення на термін від 7 до 15 років.

За інформацією поліції, він також причетний до незаконного виготовлення та поширення синтетичних наркотиків.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
Подробиці затримання підозрюваного у вбивстві 20-річної житомирянки. Фото
Подробиці затримання підозрюваного у вбивстві 20-річної житомирянки. Фото
Подробиці затримання підозрюваного у вбивстві 20-річної житомирянки. Фото
Подробиці затримання підозрюваного у вбивстві 20-річної житомирянки. Фото
Подробиці затримання підозрюваного у вбивстві 20-річної житомирянки. Фото
Подробиці затримання підозрюваного у вбивстві 20-річної житомирянки. Фото
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