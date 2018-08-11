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Прокуратура наполягатиме на взятті під варту підозрюваного у вбивстві 20-річної житомирянки

Прокуратура наполягатиме на взятті під варту підозрюваного у вбивстві 20-річної житомирянки Прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного протиправного заподіяння смерті житомирянином 20-річній дівчині.

У п’ятницю, 10 серпня 2018 року, за погодженням із прокуратурою області, особі повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Досудовим розслідуванням установлено, що 31-річний уродженець м. Житомир, непрацюючий, перебуваючи в автомобілі із своєю знайомою, 20-річною дівчиною, 2 серпня цього року, вдень, під час суперечки, яка переросла у конфлікт, спочатку пригрозив їй розправою, а потім, реалізуючи свій злочинний умисел на умисне вбивство, задушив її у салоні авто.

Після цього підозрюваний відвіз жертву у лісову смугу, що між селами на території Житомирського району, де скинув у яр, прикривши будівельним сміттям.

Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яке проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

Також у п’ятницю, 10 серпня 2018 року, до суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Прокуратура області наполягатиме на обранні запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, вбивство 20-річної житомирянки, яку напередодні через соцмережі розшукували знайомі та близькі як безвісно зниклу, набуло значного резонансу у місцевих жителів.

Довідково: санкцією зазначеної статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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