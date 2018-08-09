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У Житомирі нелюда ув’язнили на 11 років за насильство над малолітньою

У Житомирі нелюда ув’язнили на 11 років за насильство над малолітньою Житомирською місцевою прокуратурою забезпечено публічне обвинувачення у справі за фактом скоєння жителем Львівщини щодо малолітньої особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої із застосуванням насильства).

У ході судового розгляду установлено, що у серпні 2017 року, 57-річний уродженець м. Борислав Львівської області, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, помітив на вул. Набережній у Житомирі малолітню дівчинку, 2004 року народження, та, маючи злочинний умисел, заманив її подалі від житлових будинків, де вчинив насильницький статевий акт.

Завдяки зібраним органами досудового слідства беззаперечним доказам та принциповій позиції сторони обвинувачення вироком Богунського районного суду м. Житомира особу визнано винною у скоєнні особливо тяжкого злочину та призначено покарання – позбавлення волі терміном на 11 років.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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