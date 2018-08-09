Які умови праці диктують сучасні виробництва на Житомирщині

Це питання вивчали обласний центр зайнятості та регіональні ЗМІ під час прес-туру на ПрАТ «Біомедскло». Це підприємство є одним з найбільших в Україні виробників склопосуду з медичного і тарного скла.
Колектив, який нараховує нині 188 працівників, забезпечує виготовлення близько 300 видів продукції. Обсяги виробництва сягають 2700 тонн склотари в місяць, а понад 40 відсотків продукції йде на експорт. Середня заробітна плата на підприємстві – близько 12000, не враховуючи керівний склад.
Головна ціль заходу, організованого службою зайнятості, – через засоби масової інформації розповісти жителям краю про унікальне й знане в країні підприємство, яке є стабільним й соціально відповідальним роботодавцем, котре забезпечує працівників гідною зарплатою, дбає про умови праці та має потребу в кадрах.
На початку зустрічі директор обласного центру зайнятості Галина Корінна ознайомила журналістів та керівництво підприємства з ситуацією на ринку праці області та цьогорічними результатами працевлаштування безробітних. Вона наголосила на суттєвому дисбалансі попиту і пропозиції на ринку праці, коли дві третини всіх вакансій потребують фахівців робітничих професій, а з-поміж безробітних значна кількість людей з вищою освітою.
«Цього року нам вдалося повернути до роботи понад 19 тисяч наших клієнтів, з яких майже дві третини отримали пропозицію працевлаштування в перші дні звернення, ще до отримання статусу безробітного. Це підтвердження того, що ми перейшли від виплатної біржі, як інколи в народі говорять, до сервісної служби, яка передусім пропонує людям роботу» - зазначила Г.Корінна.
Голова правління підприємства Людвіг Жарков та начальник відділу кадрів Галина Фесюк розповіли про особливості виробництва та добору кадрів на «Біомедскло». Вони звернули увагу, що з 2007 року, після реконструкції підприємства, майже кожне робоче місце автоматизоване. Обладнання імпортоване, тож аби приступити до роботи на ньому потрібні певні знання й спеціальне навчання. Вимоги до персоналу досить високі.
«Сучасні виробництва диктують умови праці і складність робіт, які виконують працівники. Базові навики – знання комп’ютерних технологій та іноземної мови стають основними вимогами в кожній професії. Це має стати сигналом для батьків і дітей, які обирають майбутню професію. Рівень зарплати не має бути критерієм у виборі професії. Потрібно обирати, що близько до душі, тоді й можна досягти успіху» - констатувала Г.Фесюк.
За її словами, на підприємстві є приклади, коли слюсарі заробляють по 15 тис. грн., а люди з вищою освітою мають 7 тис. грн. зарплати, працюючи на робочих місцях. Чимало в колективі колишніх бухгалтерів і навіть юристів, які працюють операторами склоформувальних машин чи контролерами виробництва. Керівництво заводу велику увагу приділяє просвітницькій роботі серед шкільної молоді. Щороку, впродовж місяця напередодні дня скловиробника, тут проводяться екскурсії виробництвом. Торік близько 650 дітей побували в гостях на унікальному підприємстві.
Проблемою «Біомедскла» є відсутність навчальних закладів, які б готували фахівців для склоробного виробництва. До того ж працювати за комп’ютеризованим робочим місцем з іншомовним програмуванням часто не під силу випускникам профтехзакладів без спеціальних знань та додаткового навчання на підприємстві.
Цьогоріч підприємство за сприяння служби зайнятості укомплектувало 21 вакансію, наразі актуальними є ще 12. Потрібні інженери з механізації та автоматизації виробничих процесів, електрогазозварник, контролери скляного виробництва, оператори пакувальних автоматів та склоформувальних машин, хімік-аналітик, а також спеціаліст, який займатиметься розробленням нових стандартів якості.
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