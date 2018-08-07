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У Житомирі виявили сальмонелу у курячому м’ясі, з якого готують страви для ув’язнених

У Житомирі виявили сальмонелу у курячому м’ясі, з якого готують страви для ув’язненихЖитомирською місцевою прокуратурою розпочато два кримінальні провадження за фактами порушень санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, виявлених у виправній колонії № 4 та установі виконання покарань №8.

Під час прокурорської перевірки щодо забезпечення конституційних прав в’язнів на належне харчування, проведеної спільно із співробітниками Житомирського міськрайонного відділу державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України», виявлено грубі порушення санітарних норм зберігання продуктів харчування.

Зокрема, за результатами проведених санітарно-мікробіологічних досліджень щодо відповідності м’яса птиці вимогам ГОСТу, у зразках курячого м’яса, відібраних у Житомирських виправній колонії № 4 та установі виконання покарань №8 виявлено патогенну мікрофлору, у тому числі сальмонелу.

Житомирською місцевою прокуратурою внесено вказівку про заборону використання такого м’яса (усього у морозильних камерах двох установ зберігається понад 12 тонн замороженої курятини).

Наразі у кримінальних провадженнях за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 325 КК України, триває досудове розслідування, яке проводить місцевий відділ поліції Головного управління Нацполіції в області. Місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Органи прокуратури Житомирщини і надалі забезпечуватимуть належний нагляд за додержанням конституційних прав в’язнів та
принципово реагуватимуть на виявлені порушення.

Нагадаємо, нещодавно прокуратурою виявлено порушення прав ув’язнених, яких утримують у слідчих ізоляторах, та внесено документи реагування з вимогою притягнути до відповідальності винних осіб.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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