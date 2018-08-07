Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 13:24 – У Житомирі виявили сальмонелу у курячому м’ясі, з якого готують страви для ув’язнених 
  • 12:25 – У Брусилові поліцейські усю ніч розшукували маленького утікача 
  • 18:19 – У Житомирі взяли під варту двох осіб за вимагання від житомирянина 3 тис доларів США за непоширення компромату 
  • 12:39 – У Житомирі поліцейські затримали іноземця за крадіжку з автомобіля 
  • 23:36 – Прокуратура Житомирщини вимагає покарати посадовців за порушення прав ув’язнених 

У Брусилові поліцейські усю ніч розшукували маленького утікача

У Брусилові поліцейські усю ніч розшукували маленького утікача5 серпня уночі до Брусилівського відділення поліції звернулась жителька райцентру із повідомленням про зникнення її 8-річного сина.

Хлопчика правоохоронці знайшли уранці, коли він планував продовжити свої мандри.

Зі слів матері, поліцейські дізнались, що хлопець близько 21.00 поїхав з товаришами кататись на велосипедах. Однак через якийсь час друзі повернулись, а її син – ні. Жінка спочатку самотужки намагалась розшукати малого, а після півночі звернулась до поліції.

Правоохоронці з’ясували, що 47-річна жінка сама виховує четверо дітей, 2008, 2010, 2011 та 2014 років народження. Увечері 4 серпня у родині стався конфлікт через бажання одного з синів піти на розваги до центру селища. Однак матір заборонила і 8-річний хлопець відпросився покататись з друзами на велосипедах. З прогулянки він не повернувся.

Обійшовши товаришів і не виявивши сина, жінка звернулась до поліції.

- По тривозі був піднятий особовий склад Брусилівського відділення і розшуки утікача тривали усю ніч, - розповів начальник ВП Сергій Цівончук. – Маленький хлопчик на велосипеді – версій розвитку подій могло бути багато, тож перевіряли і можливість травмування дитини у результаті ДТП, і його пересування за межами селища, й інші варіанти.

На щастя, вказані припущення не виправдались. Утікач знайшовся уранці. Його помітили на одній з вулиць райцентру, коли він прямував у протилежному до власної домівки напрямі.

- З’ясувалось, що хлопець образився на матір та попросився ночувати до наглядно знайомої бабусі за кілька вулиць від дому. Літня жінка не побачила нічого дивного утакій ситуації і прихистила малого, забувши повідомити його рідним про це, - розповів Сергій Цівончук.

Тож поліцейські повернули малого матері 5 серпня уранці, взявши з хлопця обіцянку не залишати без дозволу домівку. З жінкою правоохоронці теж провели роз’яснювальну бесіду щодо виховання дітей.

Водночас поліцейські застерігають: аби дитяче дозвілля було безпечним та корисним, не забувайте подбати про нього.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 73
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирі поліцейські упродовж доби розшукали 4 людей
» У Житомирі поліцейські розшукали угнаний «Хюндай» на кладовищі
» На Житомирщині поліція розшукала дітлахів, які після сварки з мамою подалися у мандри залізницею
» У Бердичеві поліцейські затримали 18-річного велокрадія
» У Житомирі поліцейські повернули додому маленького мандрівника
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Маємо остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування, — Геннадій Зубко
Верховна Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
Посол ЄС зіграв у футбол з дітьми
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
Волкера сьогодні очікують в Україні
Україна та ЄС домовилися продовжити та прискорити реформу у сфері боротьби з корупцією
Європарламент: Росія має звільнити Олега Сенцова та всіх інших незаконно ув’язнених громадян України
Порошенко: Міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим
У КНДР демонтують ядерний полігон – розвідка
ПАРЄ визнала окупацію частини Донбасу Росією
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
Microsoft оголошує перший чемпіонат з Minecraft для учнів та їх вчителів
В США испытали шаттл для полета в космос
37 сонячних електростанцій вже встановили жителі Житомирської області
ЛТА – легкий тактический автомобиль для украинских разведчиков (видео)
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+