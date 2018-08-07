У Брусилові поліцейські усю ніч розшукували маленького утікача

5 серпня уночі до Брусилівського відділення поліції звернулась жителька райцентру із повідомленням про зникнення її 8-річного сина.
Хлопчика правоохоронці знайшли уранці, коли він планував продовжити свої мандри.
Зі слів матері, поліцейські дізнались, що хлопець близько 21.00 поїхав з товаришами кататись на велосипедах. Однак через якийсь час друзі повернулись, а її син – ні. Жінка спочатку самотужки намагалась розшукати малого, а після півночі звернулась до поліції.
Правоохоронці з’ясували, що 47-річна жінка сама виховує четверо дітей, 2008, 2010, 2011 та 2014 років народження. Увечері 4 серпня у родині стався конфлікт через бажання одного з синів піти на розваги до центру селища. Однак матір заборонила і 8-річний хлопець відпросився покататись з друзами на велосипедах. З прогулянки він не повернувся.
Обійшовши товаришів і не виявивши сина, жінка звернулась до поліції.
- По тривозі був піднятий особовий склад Брусилівського відділення і розшуки утікача тривали усю ніч, - розповів начальник ВП Сергій Цівончук. – Маленький хлопчик на велосипеді – версій розвитку подій могло бути багато, тож перевіряли і можливість травмування дитини у результаті ДТП, і його пересування за межами селища, й інші варіанти.
На щастя, вказані припущення не виправдались. Утікач знайшовся уранці. Його помітили на одній з вулиць райцентру, коли він прямував у протилежному до власної домівки напрямі.
- З’ясувалось, що хлопець образився на матір та попросився ночувати до наглядно знайомої бабусі за кілька вулиць від дому. Літня жінка не побачила нічого дивного утакій ситуації і прихистила малого, забувши повідомити його рідним про це, - розповів Сергій Цівончук.
Тож поліцейські повернули малого матері 5 серпня уранці, взявши з хлопця обіцянку не залишати без дозволу домівку. З жінкою правоохоронці теж провели роз’яснювальну бесіду щодо виховання дітей.
Водночас поліцейські застерігають: аби дитяче дозвілля було безпечним та корисним, не забувайте подбати про нього.
Відділ комунікації поліції Житомирської області