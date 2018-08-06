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У Житомирі взяли під варту двох осіб за вимагання від житомирянина 3 тис доларів США за непоширення компромату

У Житомирі взяли під варту двох осіб за вимагання від житомирянина 3 тис доларів США за непоширення компроматуЖитомирська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання, вчиненого двома особами за попередньою змовою, з погрозою насильства над потерпілим та розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці, що сталося у Житомирі.

За клопотанням, погодженим із місцевою прокуратурою, 2.08.2018 ухвалою Богунського районного суду м. Житомира обом підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Установлено, що 18-річний та 25-річний (раніше судимий за вчинення умисних корисливих злочинів) жителі м. Житомир, прийшовши до житомирянина на роботу, почали погрожувати та шантажувати, що поширять серед знайомих компрометуючу його інформацію. Щоб уникнути скандалу, потерпілий повинен був сплатити їм 3 тисячі доларів США.

Про вимагання та погрози потерпілий заявив правоохоронцям, які затримали зловмисників «на гарячому», відразу після одержання ними частини грошей.

Наразі у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 189 КК України триває досудове розслідування, яке проводить місцевий відділ поліції ГУНП в області.

Додатково: санкція зазначеної статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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