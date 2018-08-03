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У Житомирі поліцейські затримали іноземця за крадіжку з автомобіля

У Житомирі поліцейські затримали іноземця за крадіжку з автомобіля2 серпня до Житомирського відділу поліції звернувся житель смт. Черняхова із повідомленням про крадіжку. Чоловік, залишивши упродовж кількох хвилин без нагляду свій автомобіль, позбувся документів та значної суми грошей. Поліцейські встановили та затримали крадія. Частину викраденого у нього вилучено.

Подія сталася близько 13.30 на території Житнього ринку обласного центру. Заявник під час роботи (постачання продуктів) час від часу заходив до торгівельних точок, залишаючи свій «Renault Kangoo» поблизу. В якийсь момент 26-річний чоловік помітив, що двері автомобіля, які він замикав, відкриті, а з салону зникла барсетка. За словами заявника, разом з нею пропали і 400 доларів США, 2,5 тис. євро та усі особисті документи.

Поліцейські слідчо-оперативної групи Житомирського відділу, які прибули на місце події, розпочали роботу із фіксації обставин та обробки записів камер відеоспостереження.
У Житомирі поліцейські затримали іноземця за крадіжку з автомобіля
- Таким чином уже за кілька годин ми визначили коло осіб, що мали можливість здійснити крадіжку, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – Серед підозрюваних опинився громадянин Грузії, який, як ми згодом з’ясували, фактично не має постійного місця проживання і перебивається випадковими підробітками на ринку.

Поліцеські встановили, де найчастіше буває чоловік, коли у нього з’являються гроші. В одному з таких місць його і затримали. Частину іноземної валюти у підозрюваного було вилучено.

Досудове розслідування проводиться за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

- Зважаючи на нетяжкість злочину, ставити питання про обрання для цієї особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не можна, а клопотати про домашній арешт при відсутності у нього постійного місця проживання теж нереально, тому, очевидно, особисте зобов’язання 41-річного чоловіка має гарантувати його появу на виклики слідчого у подальшому, - сказав Михайло Сорока.

Також у ході перевірки було встановлено, що затриманий порушив терміни перебування в Україні. Відтак працівниками міграційної служби області були оформлені відповідні матеріали за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні…) Кодексу України про адміністративні правпорушення.

Відділ комунікації поліції Житомирської області
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