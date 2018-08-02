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Прокуратура Житомирщини вимагає покарати посадовців за порушення прав ув’язнених

Прокуратура Житомирщини вимагає покарати посадовців за порушення прав ув’язненихПрокуратура Житомирщини вимагає покарати посадовців за порушення прав ув’язненихПрокуратура Житомирської області здійснює системний нагляд щодо додержання конституційних прав взятих під варту осіб та принципово реагує на виявлені порушення.

Зокрема, за результатами нещодавньої перевірки прокуратурою області внесено три документи реагування керівникам слідчого ізолятору при державній установі «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», Центрального міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції, державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» з вимогою усунення виявлених порушень та притягнення винних осіб до відповідальності.

Про це повідомив начальник відділу прокуратури області Сергій Костюк.

Керівник відділу уточнив, що з метою ґрунтовного вивчення стану справ функціонування слідчого ізоля 8)» (СІЗО), проведено комплексну перевірку із залученням фахівців контролюючих органів.

«Установлені численні порушення вимог кримінально-виконавчого законодавства та прав ув’язнених. Зокрема, адміністрацією СІЗО допущені грубі порушення вимог Закону України «Про попереднє ув’язнення» щодо забезпечення належного порядку тримання ув’язнених та нагляду за ними. Так, працівники оперативного відділу установи не виконують у повному обсязі вимоги законодавства щодо роздільного тримання окремих категорій в'язнів, запобігання потрапляння до них заборонених предметів тощо», - назвав порушення Сергій Костюк.

Прокурор зауважив, що особливу увагу під час перевірки було приділено стану медичного забезпечення в'язнів, який наразі потребує суттєвого та невідкладного покращення.

«Значне розукомплектування медичної частини установи, незавершеність документального оформлення обігу та обліку медичних препаратів, виявлені під час перевірки, негативно впливає на якість і своєчасність надання медичної допомоги, здійснення профілактичної діяльності», - констатував керівник структурного підрозділу прокуратури області.

Він також навів й інші факти. Зокрема, виявлені суттєві порушення прав ув'язнених на належні комунально-побутові умови (відсутність необхідної кількість постільної білизни, зношеність кухонного обладнання та інвентаря, необхідність ремонту окремих камер та службових приміщень). Недотримання режиму дезінфекції призвело до численних випадків розповсюдження кишкових паличок у харчоблоці установи, що було виявлено фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в області.

Крім цього, прокурорами виявлені порушення вимог законодавства щодо протипожежної безпеки, у сфері охорони навколишнього природного середовища, поводження з відходами і викидами тощо.

«Усі ці, а також низка інших виявлених порушень, відображених в офіційних документах реагування, є недопустимими та потребують негайного усунення. А тому розгляд документів реагування, виконання вимог прокуратури та притягнення до відповідальності винних посадових осіб перебуває на контролі керівництва прокуратури області», - підсумував Сергій Костюк, додавши, що системна робота по забезпеченню належного стану законності у діяльності слідчого ізолятора і прав ув'язнених осіб триває.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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