У Черняхівському районі затримано фури з львівським сміттям

Уночі 2 серпня поліцейські групи реагування ПП Черняхівського відділення виявили у районі місцевого сміттєзвалища дві вантажівки. Під час перевірки документів з’ясувалось, що автомобілі повині пройти транзитом через район, однак усі обставини вказували на інше. Триває встановлення подробиць події.
На «ДАФи» з напівпричепами поліцейські звернули увагу, коли один з них звернув у напрямку сміттєзвалища, нині закритого через заповненість, а інший – призупинився обабіч дороги.
- Минулого тижня до нас надійшла заява селищного голови про несанкціонований викид сміття, за приблизними підрахунками не менше 70-80 тонн, на території району, тож перевіряючи обставини цієї події, ми посилили контроль за транзитом вантажівок по міжобласних дорогах району, - розповів начальник Черняхівського відділення поліції Віктор Левандовський. – І сьогодні уночі працівники групи реагування виявили дві вантажівки, що з’їхали з траси та прямували у сторону сміттєзвалища.
Така ситуація здалась поліцейським підозрілою, тож вони втрутились у неї, коли один з «Дафів» заїхав на територію уже недіючого підприємства.
- Ми уже встановили, що обидва автомобілі їдуть з Львівської області, кінцевий пункт їх призначення, поки незрозумілий, - продовжив Віктор Левандовський. – У нас є підстави вважати, що водії збирались викинути сміття знову на території нашого району.
На місці події працює слідчо-оперативна група Черняхівського відділення поліції. З’ясовуються усі обставини події. Вирішується питання про затримання транспортних засобів.
Відділ комунікації поліції Житомирської області